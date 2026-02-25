Bau beendet Rezession: Aufträge und Umsatz steigen erstmals seit Jahren

Berlin, 25. ⁠Feb (Reuters) - Der deutschen Baubranche ist nach langer Krise die Trendwende gelungen: 2025 wuchsen Aufträge und Umsatz erstmals seit Jahren wieder. Das inflationsbereinigte Auftragsvolumen im Bauhauptgewerbe lag um 6,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von 2022 ‌bis 2024 war es noch jeweils gesunken, nachdem höhere Zinsen und Materialkosten viele Bauherren abgeschreckt hatten. Der Jahresumsatz wuchs im vergangenen Jahr real um 2,4 Prozent ⁠und stieg ⁠damit erstmals seit 2020 wieder.

"Damit ist die lange Zeit der Baurezession endlich vorbei", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. "Um die Rückgänge der vergangenen Jahre auszugleichen, reicht es allerdings noch nicht, aber der Anfang ist gemacht." Der Verband rechnet damit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Für 2026 rechnet er mit ‌einem realen Umsatzplus von 2,5 Prozent. "Schließlich haben sich die ‌Auftragsbücher wieder ein wenig gefüllt", sagte Müller. So dürfte der Wirtschaftsbau von der wachsenden Nachfrage nach Rechenzentren profitieren, während der kriselnde Wohnungsbau leicht anziehen werde. Impulse werden zudem vom ⁠öffentlichen Bau erwartet.

GROSSAUFTRÄGE HELFEN

Das Neugeschäft im Tiefbau, wozu der staatlich dominierte und oftmals auch ‌von Großaufträgen geprägte Straßenbau zählt, nahm 2025 ⁠um 6,2 Prozent zu und erreichte ein Rekordniveau. "Großaufträge im gesamten Bauhauptgewerbe, vor allem bei der Bahnstreckensanierung und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, trugen maßgeblich zu diesem neuen Rekordergebnis bei", erklärten die Statistiker. Im Hochbau - der vor allem ‌durch den Wohnungsbau geprägt und überwiegend ⁠von der privaten Nachfrage abhängig ist - wuchs ⁠der Auftragseingang um 7,5 Prozent.

Zuletzt zeigte der Trend allerdings nach unten: Im Dezember 2025 fielen die Aufträge im Bauhauptgewerbe um 4,9 Prozent niedriger aus als im Vormonat. Im November hatte es mit 8,5 Prozent ein außergewöhnlich kräftiges Plus gegeben.

In dieser Statistik werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen im Bauhauptgewerbe erfasst. 2025 waren das rund 9500 Betriebe und damit 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dort waren im Jahresdurchschnitt insgesamt 540.000 Personen tätig. Das ⁠waren 5800 oder 1,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

