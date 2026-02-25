DAX® - Neue Impulse händeringend gesucht

Nach einem frühen Markttief bei 24.878 Punkten bildete der DAX® gestern ein sog. „intraday reversal“ aus. In der Folge setzten sich die deutschen Standardwerte erneut mit der runden 25.000er-Marke auseinander. Auf Schlusskursbasis blieb dem Aktienbarometer allerdings die Rückeroberung dieses Levels knapp verwehrt. Unter dem Strich verharrt der DAX® also nicht nur im Bereich dieses runden Schlüssellevels, sondern auch in Schlagdistanz zu seinem bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten. Auf dem Weg dorthin definieren die jüngsten Hochs bei 25.315/25.331 Punkten die einzig wirklich nennenswerten Hürden. Andererseits ist der DAX® durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.766 Punkten), die inzwischen bestens mit dem ehemaligen Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres harmoniert, auf der Unterseite sehr gut unterstützt. Das längerfristige 200-Perioden-Pendant (akt. bei 24.149 Punkten) definiert eine weitere massive Rückzugslinie. Fun Fact: DAX® und Nasdaq-100® liegen aktuell fast gleichauf. Apropos USA: Neue Impulse dürften vermutlich von dort und dem Aufbruch der dort vorliegenden Schiebezonen kommen. Hervorheben möchten wir den S&P 500®, der im gesamten bisherigen Jahresverlauf zwischen 6.775 und 7.002 Punkten seitwärts pendelt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

