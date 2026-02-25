Vorbörse 25.02.2026

Dax startet nach guten Vorgaben leicht höher in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia etwas höher ins Rennen gehen. Die runde Marke von 25.000 Punkten, deren Überspringen dem Leitindex zuletzt schwer gefallen war, bleibt im Blick. Gut eine  Stunde vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,19 Prozent auf 25.034 Punkten.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. 

USA: Gewinne

Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.174+ 0,76 Prozent
S&P 5006.890+ 0,77 Prozent
Nasdaq 22.886+ 1,09 Prozent

Asien: Gewinne

Auch in Asien haben nachlassende Befürchtungen, dass KI die Geschäftsmodelle viele Konzerne aus dem Software- und IT-Dienstleistungsberich massiv untergraben könnte, die Kurse am Mittwoch etwas angetrieben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,6 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor dem Handelsende um fast zweieinhalb Prozent an.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22556.825 + 2,40 Prozent
Hang Seng26.705+ 0,40 Prozent
CSI 3004.7350,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,49- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,72+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,05+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1800+ 0,31  Prozent
Dollar in Yen155,59- 0,45 Prozent
Euro in Yen183,56+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent71,23 USD- 0,51 USD
WTI65,77 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT SFC ENERGY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17 (18) EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT BEIERSDORF AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 105 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 131 (115) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 40 (46) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 99 (106) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES STARTET ALZCHEM MIT 'BUY' - ZIEL 190 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

