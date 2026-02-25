DAX und internationale Börsen freundlich – Konjunkturdaten im Fokus
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich. Der DAX legt im frühen Handel moderat zu. Unterstützung kommt auch von den europäischen Nachbarbörsen, wo der Euro Stoxx 50 ebenfalls mit leichten Gewinnen startet. An den US-Märkten setzt sich die positive Tendenz fort: Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 bewegen sich fester. Besonders deutlich fällt der Rückenwind aus Asien aus, wo der Nikkei 225 mit einer starken Aufwärtsbewegung in den Handel gegangen ist.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Auto1 Group gerät deutlich unter Druck. Nach Vorlage der Jahreszahlen und eines vorsichtigen Ausblicks ziehen sich viele Anleger zurück. Zwar soll der Fahrzeugabsatz weiter steigen, doch zusätzliche Investitionen dämpfen kurzfristig die Gewinnfantasie.
Diageo erlebt in London einen kräftigen Rückschlag. Gesenkte Jahresziele und eine angekündigte Kürzung der Dividende belasten den Spirituosenhersteller. Vor allem die schwächere Entwicklung in den USA und China sorgt für Ernüchterung und lässt die zuvor gestartete Erholung abrupt ins Stocken geraten.
Eon hingegen notiert leicht im Plus. Die vorgelegten Zahlen gelten als solide, doch ein zurückhaltender Ausblick und mögliche Gewinnmitnahmen bremsen den Lauf. Langfristig bleibt der Konzern dank hoher Investitionen in die Netzinfrastruktur und des steigenden Energiebedarfs durch Rechenzentren gut positioniert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4X01
|9,91
|79,73354 USD
|7,95
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4G5K
|12,13
|77,097211 USD
|7,49
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HV
|15,88
|26640,330786 Punkte
|15,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG52H7
|29,58
|22094,394913 Punkte
|8,47
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2JW0
|4,68
|25497,734144 Punkte
|53,24
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Shell plc
|Call
|HD77XT
|0,27
|42,00 EUR
|14,32
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG36M9
|44,76
|1500,00 EUR
|2,69
|16.06.2027
|Beiersdorf AG
|Call
|HD8DN6
|0,11
|130,00 EUR
|12,91
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG7GJN
|5,54
|27000,00 Punkte
|14,5
|18.09.2026
|GE Vernova Inc.
|Call
|UG7QHT
|5,05
|1000,00 USD
|5,82
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|adidas AG
|Long
|HC281K
|5,07
|106,823315 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UN3C6S
|1,83
|24156,730961 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGD
|6,88
|21866,201218 Punkte
|8
|Open End
|Siemens Energy AG
|Short
|UN4J23
|3,54
|181,973333 EUR
|-15
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN3U0K
|5,96
|39,777457 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen