Defizit steigt kräftig: Deutscher Staat 2025 tiefer im Minus
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Löcher im deutschen Staatshaushalt 2025 sind größer als zunächst angenommen. Das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung lag bezogen auf die Wirtschaftsleistung bei 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Auf vorläufiger Basis hatte die Wiesbadener Behörde das Minus auf 2,4 Prozent beziffert./als/ben/DP/la
