E.ON stockt Investitionen für Netzausbau auf

Essen, 25. Feb (Reuters) - Der ⁠Energiekonzern E.ON fährt seine Investitionen angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) und die Energiewende deutlich nach oben.

Der größte europäische Betreiber von Energienetzen will von 2026 bis 2030 insgesamt 48 Milliarden Euro ausgeben, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit stockt E.ON seinen Fünfjahresplan um fünf Milliarden Euro auf: Für den Zeitraum 2024 bis 2028 waren noch 43 ‌Milliarden Euro vorgesehen.

Von den geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von 48 Milliarden Euro würden 40 Milliarden auf das Netzgeschäft entfallen, sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum. Der Fokus liegt auf dem Ausbau und der Modernisierung der Netze, um sie ⁠fit für die ⁠Einspeisung erneuerbarer Energien und den enormen Energiehunger neuer Rechenzentren zu machen. "Wir machen Tempo beim Ausbau der Netze, der konsequenten Digitalisierung des Energiesystems und mit neuen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden", betonte Birnbaum.

Nach den Worten von Finanzchefin Nadia Jakobi könnte der Konzern theoretisch sogar fünf bis zehn Milliarden Euro mehr investieren. Dafür fehle es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch an Klarheit über die Rahmenbedingungen der Bundesnetzagentur.

Birnbaum machte deutlich, dass es die Investitionen nicht ‌zum Nulltarif geben werde. Der E.ON-Chef kritisiert seit längerer Zeit die von ‌der Bundesnetzagentur festgelegten Renditen als zu niedrig. "Investitionen in dieser Größenordnung setzen zwingend voraus, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen stimmen - auch für die kommende Regulierungsperiode in Deutschland." Diese beginnt 2029. "Unsere Investitionen müssen sich rentieren."

E.ON-CHEF GEGEN UNGESTEUERTEN HOCHLAUF VON ÖKOSTROMANLAGEN

Birnbaum sprach sich zudem ⁠gegen einen ungesteuerten weiteren Hochlauf anzuschließender Anlagen aus. Es dürften nur so viele neue Erneuerbare Anlagen angeschlossen werden wie ‌benötigt. Die Genehmigungsverfahren für den Netzausbau müssten deutlich beschleunigt werden - ⁠einschließlich eines verkürzten Rechtswegs.

Versorger profitieren derzeit an der Börse von der Wette darauf, dass der KI-Boom massive Investitionen in die Infrastruktur erfordert. Die E.ON-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 16 Prozent zugelegt. Am Mittwoch stieg sie zeitweise um über drei Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2011.

Im ‌vergangenen Geschäftsjahr profitierte E.ON von Zuwächsen beim Betrieb der Stromnetze. ⁠Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ⁠kletterte um neun Prozent auf 9,8 Milliarden Euro und lag damit am oberen Ende der eigenen Prognose von 9,6 bis 9,8 Milliarden Euro. Stärkster Gewinnbringer war erneut das Netzgeschäft, das einen operativen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro einfuhr. Im Stromvertrieb musste E.ON hingegen Einbußen hinnehmen. Grund hierfür sei unter anderem ein höherer Anteil von Kunden mit Festpreisverträgen in Großbritannien gewesen. Der Konzern erwartet im laufenden Jahr ein bereinigtes Ebitda von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro. E.ON habe das Ergebnis für 2026 erstmals um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft angepasst. Im Vergleich zu einem ebenfalls angepassten Vorjahresniveau wäre der Ausblick stabil, erklärte der Versorger. Die Aktionäre sollen ⁠für 2025 eine Dividende von 57 Cent je Aktie erhalten nach zuletzt 55 Cent.

