E.ON will Investitionen für Netzausbau auf 48 Milliarden Euro aufstocken

Düsseldorf, 25. ⁠Feb (Reuters) - E.ON fährt seine Investitionen angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) und die Energiewende deutlich nach oben.

Der größte europäische Betreiber von Energienetzen will von 2026 bis 2030 insgesamt 48 Milliarden Euro ausgeben, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. ‌Damit stockt E.ON seinen Fünfjahresplan um fünf Milliarden Euro auf: Für den Zeitraum 2024 bis 2028 waren noch 43 Milliarden Euro vorgesehen.

Der Fokus ⁠liegt auf ⁠dem Ausbau und der Modernisierung der Netze, um sie fit für die Einspeisung erneuerbarer Energien und den enormen Energiehunger neuer Rechenzentren zu machen. "Wir machen Tempo, beim Ausbau der Netze, der konsequenten Digitalisierung des Energiesystems und mit neuen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden", sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum. Versorger ‌profitieren derzeit an der Börse von der ‌Wette darauf, dass der KI-Boom massive Investitionen in die Infrastruktur erfordert. Die E.ON-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 16 Prozent zugelegt.

Im vergangenen Geschäftsjahr profitierte E.ON von ⁠Zuwächsen beim Betrieb der Stromnetze. Das bereinigte Ebitda kletterte um neun Prozent ‌auf 9,8 Milliarden Euro und lag ⁠damit am oberen Ende der eigenen Prognose von 9,6 bis 9,8 Milliarden Euro. Stärkster Gewinnbringer war erneut das Netzgeschäft, das einen operativen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro einfuhr. Im Stromvertrieb musste E.ON hingegen ‌Einbußen hinnehmen. Grund hierfür sei unter ⁠anderem ein höherer Anteil von Kunden ⁠mit Festpreisverträgen in Großbritannien gewesen.

Im laufenden Jahr erwartet E.ON allerdings einen Rückgang des bereinigten Ebitda auf 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro. Das scheint auch den Anlegern nicht zu gefallen. Vorbörslich lagen die Aktien im Minus. Ein Händler nannte die Prognose konservativ. Von dem Ergebnisanstieg im abgelaufenen Jahr sollen aber auch die Aktionäre profitieren: Das Management schlägt eine Erhöhung der Dividende auf 57 Cent je Aktie von zuletzt 55 Cent ⁠vor.

