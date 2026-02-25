Epstein-Kontakte: Früherer US-Finanzminister Summers verlässt Harvard

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Nach dem Bekanntwerden seiner Verbindungen zu Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zieht sich der einstige Harvard-Präsident Larry Summers aus der Lehre an der Elite-Universität zurück. "Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, meine Professur an der Harvard-Universität zum Ende dieses akademischen Jahres aufzugeben", teilte der ehemalige US-Finanzminister in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Ein Havard-Sprecher bestätigte der dpa, der Rückzug stehe in Zusammenhang mit der laufenden internen Überprüfung von Dokumenten zu Epstein. Aus der Universität hieß es, Summers werde bis zu seinem offiziellen Ausscheiden weder unterrichten noch neue Studierende betreuen.

Veröffentlichte E-Mails und Textnachrichten legten einen engen persönlichen Austausch zwischen Summers und dem 2019 gestorbenen Epstein offen. Darin äußerte Summers sich Berichten zufolge auch abfällig über Frauen. Der bekannte US-Ökonom hatte sich zuvor schon weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.

Finanzminister unter Bill Clinton

Summers war unter dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton von 1999 bis 2001 Finanzminister und später Berater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Zu Beginn der 2000er war er Havard-Präsident. Zuletzt hatte der Ex-Minister neben einer Professur an der Uni auch andere Posten inne, unter anderem im Vorstand von ChatGPT-Betreiber OpenAI und als Kolumnist für Bloomberg News.

Er freue sich darauf, "mich künftig mit Forschung, Analyse und Kommentierung einer Reihe globaler wirtschaftlicher Themen zu beschäftigen", heißt es in der Erklärung Summers, in der der Epstein-Skandal keine Erwähnung findet.

Der einflussreiche Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern. Er starb 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle; laut Obduktionsbericht beging er Suizid./apo/DP/he