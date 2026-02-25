EQS-Adhoc: innoscripta SE veröffentlicht Prognose für 2026

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
innoscripta SE veröffentlicht Prognose für 2026

25.02.2026 / 15:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 25. Februar 2026

– Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis.

Der Vorstand der Gesellschaft geht derzeit davon aus, im Geschäftsjahr 2026:

  • einen Konzernumsatz von mindestens 140 Mio. EUR sowie
  • ein EBIT von mindestens 80 Mio. EUR

zu erzielen.

Die Prognose basiert auf der aktuellen Auftragslage, der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon:+4989262004187
E-Mail:info@innoscripta.com
Internet:https://www.innoscripta.com
ISIN:DE000A40QVM8
WKN:A40QVM
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID:2281558
Ende der MitteilungEQS News-Service

2281558 25.02.2026 CET/CEST

