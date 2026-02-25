EQS-Adhoc: Steyr Motors AG beschließt Übernahme der BUKH A/S

EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Steyr Motors AG beschließt Übernahme der BUKH A/S



25.02.2026 / 14:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Steyr Motors AG beschließt Übernahme der BUKH A/S

Steyr, Österreich, 25. Februar 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG hat heute eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an der dänischen BUKH A/S sowie der dänischen SLC Ejendomme ApS unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen und wird bis Ende des 1. Quartals 2026 erwartet.

BUKH A/S ist ein international tätiger Anbieter von SOLAS-zertifizierten Rettungsbooten und militärischen Einsatzbooten. Durch die Transaktion erweitert Steyr Motors sein Marine-Portfolio auf eine Leistungsrange von 24 bis 700 PS und stärkt seine Marktposition im Commercial- und Defense-Segment.

Die Finanzierung erfolgt über eine Kombination aus liquiden Mitteln, Kreditlinien sowie einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Der Kaufpreis liegt im mittleren siebenstelligen Bereich.

Der Vorstand der Steyr Motors AG hat daher heute die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe von 51.261 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um EUR 51.261,00 auf EUR 5.251.261,00 beschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 42,85 je Aktie ausgegeben. Der Ausschluss des Bezugsrechtes und die Sachkapitalerhöhung bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand der Gesellschaft hat spätestens zwei Wochen vor Zustandekommen des Zustimmungsbeschlusses des Aufsichtsrats einen Bericht über die Entscheidung zum Bezugsrechtsausschluss zu veröffentlichen. Dieser Bericht wird spätestens am 27. Februar 2026 auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.

Der Verkäufer unterliegt dabei einer Lock-up-Verpflichtung. Zusätzlich wurde ein Earn-out vereinbart. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich die Akquisition bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr positiv auf das konsolidierte EBIT der Steyr Motors AG Gruppe auswirken wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors Aktiengesellschaft dar.

Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Steyr Motors AG Im Stadtgut B1 4407 Steyr Österreich Telefon: +43 7252 2220 E-Mail: office@steyr-motors.com Internet: https://www.steyr-motors.com/de/ ISIN: AT0000A3FW25 WKN: A40TC4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2281462

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281462 25.02.2026 CET/CEST