EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.02.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
2280932 25.02.2026 CET/CEST