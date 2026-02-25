EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.02.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet:www.evn.at
