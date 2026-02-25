EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.02.2026 / 10:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

Logwin

