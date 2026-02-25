EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
25.02.2026 / 18:43 CET/CEST
Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
