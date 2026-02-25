EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.02.2026 / 18:43 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.pferdewetten.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

2281698 25.02.2026 CET/CEST

PFERDEWETTEN.DE

