EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.02.2026 / 16:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
83,2 EUR 1.331,20 EUR
83,2 EUR 2.662,40 EUR
83,25 EUR 5.994,00 EUR
83,1 EUR 747,90 EUR
83,1 EUR 1.329,60 EUR
82,75 EUR 8.275,00 EUR
82,75 EUR 2.151,50 EUR
83,15 EUR 9.894,85 EUR
83,25 EUR 8.491,50 EUR
83,25 EUR 8.491,50 EUR
83,25 EUR 8.491,50 EUR
83 EUR 8.466,00 EUR
82,65 EUR 8.099,70 EUR
82,95 EUR 6.470,10 EUR
83 EUR 7.138,00 EUR
83 EUR 4.316,00 EUR
82,9 EUR 6.383,30 EUR
82,9 EUR 6.051,70 EUR
83,15 EUR 204.881,60 EUR
83,1 EUR 12.132,60 EUR
83,35 EUR 6.584,65 EUR
83,25 EUR 8.491,50 EUR
83,25 EUR 8.491,50 EUR
83,25 EUR 4.578,75 EUR
83,1 EUR 4.404,30 EUR
82,95 EUR 6.801,90 EUR
83 EUR 6.059,00 EUR
82,75 EUR 4.799,50 EUR
82,8 EUR 9.770,40 EUR
82,55 EUR 560.019,20 EUR
82,05 EUR 9.435,75 EUR
82,2 EUR 3.452,40 EUR
82,2 EUR 1.561,80 EUR
82,8 EUR 5.961,60 EUR
82,8 EUR 662,40 EUR
82,8 EUR 6.375,60 EUR
82,6 EUR 4.295,20 EUR
82,6 EUR 4.377,80 EUR
82,35 EUR 5.352,75 EUR
82,25 EUR 4.030,25 EUR
82,25 EUR 246,75 EUR
82,25 EUR 5.757,50 EUR
82,25 EUR 12.831,00 EUR
82,75 EUR 4.882,25 EUR
82,75 EUR 41.375,00 EUR
82,8 EUR 9.190,80 EUR
82,35 EUR 5.023,35 EUR
82,35 EUR 329,40 EUR
82,4 EUR 7.498,40 EUR
82,4 EUR 8.404,80 EUR
82,4 EUR 8.404,80 EUR
82,4 EUR 4.367,20 EUR
82,4 EUR 7.086,40 EUR
82,3 EUR 1.975,20 EUR
82,1 EUR 2.463,00 EUR
82,1 EUR 2.052,50 EUR
82,1 EUR 6.403,80 EUR
82,1 EUR 5.911,20 EUR
82,1 EUR 4.105,00 EUR
82,15 EUR 282.103,10 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
82,61 EUR 1.407.717,65 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103408  25.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ATOSS Software

Das könnte dich auch interessieren

Aktie zieht vorbörslich an
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft ausgestern, 14:03 Uhr · dpa-AFX
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Weitere Artikel