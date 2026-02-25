EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.02.2026 / 16:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
80,7 EUR 8.634,90 EUR
80,6 EUR 2.015,00 EUR
80,5 EUR 2.415,00 EUR
80,3 EUR 97.564,50 EUR
80,1 EUR 2.643,30 EUR
80,1 EUR 8.330,40 EUR
80,1 EUR 2.002,50 EUR
80,2 EUR 8.180,40 EUR
80,2 EUR 8.180,40 EUR
80,2 EUR 8.180,40 EUR
80,2 EUR 160,40 EUR
80,2 EUR 8.180,40 EUR
80,8 EUR 10.019,20 EUR
81,15 EUR 10.711,80 EUR
81,3 EUR 8.943,00 EUR
81,4 EUR 10.093,60 EUR
81,4 EUR 7.000,40 EUR
81,4 EUR 244,20 EUR
81,35 EUR 9.111,20 EUR
81,35 EUR 650,80 EUR
81,3 EUR 10.894,20 EUR
81,3 EUR 1.544,70 EUR
81,25 EUR 3.412,50 EUR
81,25 EUR 1.462,50 EUR
81 EUR 4.050,00 EUR
81 EUR 567,00 EUR
80,95 EUR 5.747,45 EUR
81,5 EUR 11.084,00 EUR
81,4 EUR 1.953,60 EUR
81,7 EUR 683.420,50 EUR
83,05 EUR 7.640,60 EUR
82,8 EUR 8.445,60 EUR
82,8 EUR 116.748,00 EUR
82,7 EUR 8.435,40 EUR
82,7 EUR 197.818,40 EUR
82,6 EUR 57.324,40 EUR
82,65 EUR 17.191,20 EUR
82,5 EUR 1.394.992,50 EUR
82,4 EUR 2.060,00 EUR
82,4 EUR 494,40 EUR
82,7 EUR 2.232,90 EUR
82,7 EUR 2.150,20 EUR
82,4 EUR 2.224,80 EUR
82,2 EUR 1.972,80 EUR
82,1 EUR 1.970,40 EUR
81,9 EUR 1.965,60 EUR
81,5 EUR 1.956,00 EUR
81,55 EUR 698.068,00 EUR
82,55 EUR 27.571,70 EUR
82,65 EUR 328.451,10 EUR
83,1 EUR 4.986,00 EUR
83,3 EUR 8.246,70 EUR
83,3 EUR 6.664,00 EUR
83,25 EUR 12.903,75 EUR
83,2 EUR 12.064,00 EUR
83,2 EUR 416,00 EUR
83,1 EUR 7.229,70 EUR
83,1 EUR 831.000,00 EUR
84,2 EUR 21.639,40 EUR
84,2 EUR 8.588,40 EUR
84,6 EUR 12.267,00 EUR
84,6 EUR 8.629,20 EUR
84,9 EUR 933,90 EUR
85 EUR 22.100,00 EUR
84,85 EUR 10.097,15 EUR
84,85 EUR 5.515,25 EUR
84,7 EUR 5.759,60 EUR
84,7 EUR 3.133,90 EUR
84,8 EUR 8.649,60 EUR
84,8 EUR 8.649,60 EUR
84,8 EUR 8.395,20 EUR
84,85 EUR 8.654,70 EUR
84,85 EUR 678,80 EUR
84,8 EUR 8.649,60 EUR
84,7 EUR 677,60 EUR
84,65 EUR 12.443,55 EUR
85 EUR 1.615,00 EUR
85 EUR 65.195,00 EUR
84,8 EUR 20.436,80 EUR
84,8 EUR 678,40 EUR
84,85 EUR 8.654,70 EUR
84,85 EUR 8.654,70 EUR
84,85 EUR 8.400,15 EUR
84,85 EUR 8.654,70 EUR
84,85 EUR 678,80 EUR
84,9 EUR 6.112,80 EUR
84,9 EUR 5.858,10 EUR
84,9 EUR 3.905,40 EUR
84,55 EUR 8.624,10 EUR
84,6 EUR 23.095,80 EUR
84,45 EUR 5.573,70 EUR
84,45 EUR 10.978,50 EUR
84,2 EUR 6.904,40 EUR
84,2 EUR 1.515,60 EUR
84,1 EUR 4.709,60 EUR
84,1 EUR 8.578,20 EUR
84,35 EUR 24.714,55 EUR
84,5 EUR 8.619,00 EUR
84,5 EUR 15.125,50 EUR
84,5 EUR 3.633,50 EUR
84,5 EUR 8.619,00 EUR
84,5 EUR 8.619,00 EUR
84,5 EUR 5.492,50 EUR
84,5 EUR 14.027,00 EUR
84,3 EUR 8.598,60 EUR
84,3 EUR 5.816,70 EUR
84,4 EUR 10.212,40 EUR
84,3 EUR 8.682,90 EUR
84,3 EUR 8.598,60 EUR
84,3 EUR 1.095,90 EUR
84,1 EUR 7.569,00 EUR
84,1 EUR 6.391,60 EUR
84,1 EUR 3.532,20 EUR
84,1 EUR 252,30 EUR
83,7 EUR 6.863,40 EUR
83,7 EUR 2.343,60 EUR
83,55 EUR 4.511,70 EUR
83,55 EUR 8.522,10 EUR
83,3 EUR 5.997,60 EUR
83,3 EUR 1.749,30 EUR
83,3 EUR 4.581,50 EUR
83,3 EUR 4.414,90 EUR
83,25 EUR 16.233,75 EUR
83,25 EUR 666,00 EUR
83,25 EUR 4.745,25 EUR
83,2 EUR 9.484,80 EUR
83 EUR 3.154,00 EUR
83 EUR 60.258,00 EUR
83 EUR 12.616,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
82,52 EUR 5.360.651,18 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103406  25.02.2026 CET/CEST

