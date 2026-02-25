EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.02.2026 / 16:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 80,7 EUR 8.634,90 EUR 80,6 EUR 2.015,00 EUR 80,5 EUR 2.415,00 EUR 80,3 EUR 97.564,50 EUR 80,1 EUR 2.643,30 EUR 80,1 EUR 8.330,40 EUR 80,1 EUR 2.002,50 EUR 80,2 EUR 8.180,40 EUR 80,2 EUR 8.180,40 EUR 80,2 EUR 8.180,40 EUR 80,2 EUR 160,40 EUR 80,2 EUR 8.180,40 EUR 80,8 EUR 10.019,20 EUR 81,15 EUR 10.711,80 EUR 81,3 EUR 8.943,00 EUR 81,4 EUR 10.093,60 EUR 81,4 EUR 7.000,40 EUR 81,4 EUR 244,20 EUR 81,35 EUR 9.111,20 EUR 81,35 EUR 650,80 EUR 81,3 EUR 10.894,20 EUR 81,3 EUR 1.544,70 EUR 81,25 EUR 3.412,50 EUR 81,25 EUR 1.462,50 EUR 81 EUR 4.050,00 EUR 81 EUR 567,00 EUR 80,95 EUR 5.747,45 EUR 81,5 EUR 11.084,00 EUR 81,4 EUR 1.953,60 EUR 81,7 EUR 683.420,50 EUR 83,05 EUR 7.640,60 EUR 82,8 EUR 8.445,60 EUR 82,8 EUR 116.748,00 EUR 82,7 EUR 8.435,40 EUR 82,7 EUR 197.818,40 EUR 82,6 EUR 57.324,40 EUR 82,65 EUR 17.191,20 EUR 82,5 EUR 1.394.992,50 EUR 82,4 EUR 2.060,00 EUR 82,4 EUR 494,40 EUR 82,7 EUR 2.232,90 EUR 82,7 EUR 2.150,20 EUR 82,4 EUR 2.224,80 EUR 82,2 EUR 1.972,80 EUR 82,1 EUR 1.970,40 EUR 81,9 EUR 1.965,60 EUR 81,5 EUR 1.956,00 EUR 81,55 EUR 698.068,00 EUR 82,55 EUR 27.571,70 EUR 82,65 EUR 328.451,10 EUR 83,1 EUR 4.986,00 EUR 83,3 EUR 8.246,70 EUR 83,3 EUR 6.664,00 EUR 83,25 EUR 12.903,75 EUR 83,2 EUR 12.064,00 EUR 83,2 EUR 416,00 EUR 83,1 EUR 7.229,70 EUR 83,1 EUR 831.000,00 EUR 84,2 EUR 21.639,40 EUR 84,2 EUR 8.588,40 EUR 84,6 EUR 12.267,00 EUR 84,6 EUR 8.629,20 EUR 84,9 EUR 933,90 EUR 85 EUR 22.100,00 EUR 84,85 EUR 10.097,15 EUR 84,85 EUR 5.515,25 EUR 84,7 EUR 5.759,60 EUR 84,7 EUR 3.133,90 EUR 84,8 EUR 8.649,60 EUR 84,8 EUR 8.649,60 EUR 84,8 EUR 8.395,20 EUR 84,85 EUR 8.654,70 EUR 84,85 EUR 678,80 EUR 84,8 EUR 8.649,60 EUR 84,7 EUR 677,60 EUR 84,65 EUR 12.443,55 EUR 85 EUR 1.615,00 EUR 85 EUR 65.195,00 EUR 84,8 EUR 20.436,80 EUR 84,8 EUR 678,40 EUR 84,85 EUR 8.654,70 EUR 84,85 EUR 8.654,70 EUR 84,85 EUR 8.400,15 EUR 84,85 EUR 8.654,70 EUR 84,85 EUR 678,80 EUR 84,9 EUR 6.112,80 EUR 84,9 EUR 5.858,10 EUR 84,9 EUR 3.905,40 EUR 84,55 EUR 8.624,10 EUR 84,6 EUR 23.095,80 EUR 84,45 EUR 5.573,70 EUR 84,45 EUR 10.978,50 EUR 84,2 EUR 6.904,40 EUR 84,2 EUR 1.515,60 EUR 84,1 EUR 4.709,60 EUR 84,1 EUR 8.578,20 EUR 84,35 EUR 24.714,55 EUR 84,5 EUR 8.619,00 EUR 84,5 EUR 15.125,50 EUR 84,5 EUR 3.633,50 EUR 84,5 EUR 8.619,00 EUR 84,5 EUR 8.619,00 EUR 84,5 EUR 5.492,50 EUR 84,5 EUR 14.027,00 EUR 84,3 EUR 8.598,60 EUR 84,3 EUR 5.816,70 EUR 84,4 EUR 10.212,40 EUR 84,3 EUR 8.682,90 EUR 84,3 EUR 8.598,60 EUR 84,3 EUR 1.095,90 EUR 84,1 EUR 7.569,00 EUR 84,1 EUR 6.391,60 EUR 84,1 EUR 3.532,20 EUR 84,1 EUR 252,30 EUR 83,7 EUR 6.863,40 EUR 83,7 EUR 2.343,60 EUR 83,55 EUR 4.511,70 EUR 83,55 EUR 8.522,10 EUR 83,3 EUR 5.997,60 EUR 83,3 EUR 1.749,30 EUR 83,3 EUR 4.581,50 EUR 83,3 EUR 4.414,90 EUR 83,25 EUR 16.233,75 EUR 83,25 EUR 666,00 EUR 83,25 EUR 4.745,25 EUR 83,2 EUR 9.484,80 EUR 83 EUR 3.154,00 EUR 83 EUR 60.258,00 EUR 83 EUR 12.616,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 82,52 EUR 5.360.651,18 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

