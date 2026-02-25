EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.02.2026 / 14:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jan-Christian
Nachname(n):Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,2600 EUR10.076,8800 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,2600 EUR10.076,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
Internet:https://www.circus-group.com/for-investors
Ende der MitteilungEQS News-Service

103404 25.02.2026 CET/CEST

