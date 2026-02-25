EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.02.2026 / 17:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Addendum Invest FlexKapG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Pauer
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|86,00 Stück
|0,00 EUR
|86,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|172,00 Stück
e) Datum des Geschäfts
|25.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
25.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103412 25.02.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
