EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.02.2026 / 08:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Remco Nachname(n): Westermann Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Verve Group SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,1768436 EUR 304.155,23 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,1768 EUR 304.155,2300 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

