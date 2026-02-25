EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.02.2026 / 08:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Remco
|Nachname(n):
|Westermann
|Position:
|Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Verve Group SE
b) LEI
|391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|SE0018538068
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,1768436 EUR
|304.155,23 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,1768 EUR
|304.155,2300 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103392 25.02.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...gestern, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Galenica fokussiert Geschäft von Bichsel auf Home-Care-Dienstleistungengestern, 06:40 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergehtgestern, 14:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista