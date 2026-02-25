EQS-News: 2026: Transparenz wird zum neuen Standard in der Creator Economy

EQS-News: RedPeach / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

2026: Transparenz wird zum neuen Standard in der Creator Economy



25.02.2026

GENF, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Reife der Kreativwirtschaft treten Plattformen zur Monetarisierung von Inhalten in eine neue Phase der strukturellen Entwicklung ein. Das rasante Wachstum des Sektors geht nun mit einer zunehmenden Professionalisierung einher: Engagierte Teams, Automatisierungstools, ausgelagertes Management und fortschrittliche technologische Lösungen sind mittlerweile fester Bestandteil des Ökosystems.

In Frankreich prüft der Senat derzeit Maßnahmen zur Regulierung dessen, was einige Gesetzgeber als „Pimping 2.0" bezeichnen, ein Begriff, der für ausgelagerte Profilverwaltung und delegierte Nutzerinteraktionen auf bestimmten abonnementbasierten Plattformen verwendet wird. Die von RTL berichtete Debatte geht über Frankreich hinaus und spiegelt eine breitere europäische und internationale Bewegung hin zu strengeren Transparenzanforderungen, einer stärkeren Rechenschaftspflicht von Vermittlern und einem verbesserten Schutz der Urheber wider. Da die Regulierungsbehörden undurchsichtige Delegationsmodelle und automatisierte Interaktionssysteme genauer unter die Lupe nehmen, ist mit einer Verschärfung der Compliance-Standards zu rechnen.

In diesem Umfeld positioniert sich RedPeach, das entwickelt wurde, um nicht offengelegte Delegationen zu verhindern und die Authentizität von Interaktionen zu gewährleisten, im Einklang mit den sich abzeichnenden regulatorischen Erwartungen.

Diese Entwicklung folgt zwar einer klaren wirtschaftlichen Logik, wirft aber auch eine strategische Frage auf: Wie können Klarheit und Vertrauen in digitalen Interaktionen gewahrt werden, wenn hinter einem einzigen Konto möglicherweise mehrere Interventionsebenen operieren?

Vor diesem Hintergrund entwickelt das Schweizer Unternehmen RedPeach einen verifizierungsorientierten Ansatz: https://redpeach.com/face-verification.

Die Plattform hat eine proprietäre Technologie entwickelt, die einen Gesichtsvalidierungsmechanismus in private Nachrichten integriert. Ziel ist es, zu bestätigen, dass die Antworten direkt vom Kontoinhaber stammen, wodurch die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Interaktion verstärkt wird.

„Die Creator Economy ist extrem schnell gewachsen. Wir glauben, dass es in der nächsten Phase nicht nur um Wachstum, sondern auch um Klarheit geht. Technologie sollte das Vertrauen in die Interaktion stärken, nicht ersetzen", sagte Marco Cally, CEO von RedPeach.

Im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie führte das RedPeach-Team eine sechsmonatige Studie durch, in der 2.000 öffentlich zugängliche Creator-Konten auf abonnementbasierten Plattformen analysiert wurden.

Nach den internen Erkenntnissen des Unternehmens scheinen 65 % der Konten, die monatliche Einnahmen zwischen 500 und 100.000 US-Dollar erzielen, auf externe Verwaltungsstrukturen oder technologische Hilfsmittel angewiesen zu sein, um die Interaktionen der Nutzer zu verwalten (interne Analyse; Methodik und Umfang auf Anfrage erhältlich).

Über seine Verifizierungsinfrastruktur hinaus ist die Roadmap 2026 von RedPeach Teil eines umfassenderen Rahmens für verantwortungsvolle Innovation: verbesserte Tools zum Schutz von Inhalten, Funktionen für die Zusammenarbeit von Creators, diversifizierte Zahlungslösungen und strukturierte Support-Programme.

Ursprünglich als CRM-Lösung und Zahlungsinfrastruktur für Freiberufler und kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, hat sich die RedPeach-Technologie weiterentwickelt, um den spezifischen Anforderungen der Creator Economy gerecht zu werden, insbesondere da die Erwartungen hinsichtlich Transparenz und digitaler Verantwortlichkeit weiter steigen.

Anstatt sich in Opposition zu bestehenden Plattformen zu positionieren, präsentiert RedPeach sein Modell als technologische Weiterentwicklung des Sektors: ein Rahmenwerk, in dem die technische Validierung von Interaktionen zu einem klareren und nachhaltigeren Umfeld für die Monetarisierung von Inhalten beiträgt.

Informationen zu RedPeach

RedPeach wurde in Genf gegründet und ist eine Technologieplattform zur Monetarisierung von Inhalten, die auf Interaktionsüberprüfungsmechanismen und sicheren Infrastrukturen basiert, die den aktuellen digitalen Standards entsprechen.

Mehr erfahren

Website: https://redpeach.com

Erläuternde Seite: https://redpeach.com/face-verification

Aktuelles Interview: https://www.lebigdata.fr/onlyfans-ia-et-scam-emotionnel-industrialisent-lintimite

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2916677/RedPeach_EN.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2916675/RedPeach_Logo.jpg

RedPeach Logo

