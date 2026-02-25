EQS-News: AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro

EQS-News: Afyren SAS / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro



25.02.2026 / 17:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE DISTRIBUTION IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AustraliEN, Japan UND SÜDAFRIKA

AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro

AFYREN heißt mehrere von Odyssée Venture verwaltete Fonds als neue Aktionäre willkommen, um den industriellen Ausbau des Unternehmens zu unterstützen. Odyssée Venture ist ein langfristig orientierter Investor, der auf französische Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.

Die Stärkung des Eigenkapitals von AFYREN erfolgt in einer entscheidenden Phase, die durch das Hochfahren der Produktion im Werk AFYREN NEOXY und strategische Gespräche über die Aktionärsstruktur gekennzeichnet ist.

Clermont-Ferrand/Lyon, 25. Februar 2026, 17:45 Uhr MEZ – AFYREN (das „Unternehmen“), ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro (die „Kapitalerhöhung“) bekannt, die von den Odyssée Venture Fonds gezeichnet wurde, einem langjährigen Akteur im Bereich Private Equity, der auf Investments in französische Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.

Der Ausgabepreis von 2,55 Euro pro Aktie entspricht einem Abschlag von 10,7 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der AFYREN-Aktien während der 5 Handelstage vor Festlegung des Ausgabepreises – vom 18. bis 24. Februar 2026 (der „5-Tages-VWAP“) und einem Aufschlag von 6,3 % gegenüber dem Ausgabepreis der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025.

Nicolas SORDET, Chief Executive Officer von AFYREN, erklärte: „Wir freuen uns, die von Odyssée Venture verwalteten Fonds, einem renommierten französischen Private-Equity-Unternehmen, als neue Aktionäre begrüßen zu dürfen. Dieses zusätzliche Eigenkapital erhöht unsere strategische Flexibilität in einer für unser weiteres Wachstum wichtigen Phase.“

VERWENDUNG DER ERLÖSE

Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 7 Millionen Euro. Nach Abzug der mit der Transaktion verbundenen Kosten, die auf etwa 0,35 Millionen Euro geschätzt werden, beläuft sich der Nettoerlös auf rund 6,65 Millionen Euro.

Die Mittel aus der Ausgabe der neuen Aktien dienen zusammen mit den im Zuge der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025 eingeworbenen Mitteln dazu, das Eigenkapital von AFYREN in einer entscheidenden Phase – dem Hochfahren der Produktion in seinem Werk – zu stärken sowie den allgemeinen Finanzierungsbedarf zu decken. Dazu zählt auch der Umgang mit einer möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur von AFYREN NEOXY im Zusammenhang mit Gesprächen hinsichtlich einer Liquidierung der Beteiligung des langjährigen Anteilseigners SPI1.

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG

Die Kapitalerhöhung über insgesamt 6.999.999,90 Euro (einschließlich Agio) wurde durch die Ausgabe von 2.745.098 neuen Stammaktien zu einem Preis von 2,55 Euro je Aktie (die „neuen Aktien“) ohne Bezugsrechte und ohne Vorzugszeichnungsfrist durchgeführt. Die neuen Aktien wurden vollständig von den von Odyssée Venture verwalteten Fonds gezeichnet, im Rahmen einer Kapitalerhöhung zugunsten qualifizierter Investoren, wie in der 10. Beschlussfassung der kombinierten Hauptversammlung des Unternehmens vom 17. Juni 2025 (die „Hauptversammlung“) festgelegt.

Die Ausgabe der Neuen Aktien entspricht etwa 7,6 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 7,3 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 25. Februar vom Verwaltungsrat beschlossen. Der Ausgabepreis einer neuen Aktie beträgt 2,55 Euro (einschließlich Agio), was einem Abschlag von 10,7 % gegenüber dem 5-Tages-VWAP entspricht und mit der von der Hauptversammlung gemäß ihrem 10. Beschluss erteilten Genehmigung im Einklang steht.

Die neuen Aktien werden am 27. Februar 2026 zum Handel an der Euronext Growth Paris zugelassen.

Die neuen Aktien unterliegen den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und werden nach endgültigem Abschluss der Kapitalerhöhung den bestehenden Aktien gleichgestellt. Sie werden unter derselben ISIN-Nummer FR0014005AC9 wie die bestehenden Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen.

AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDKAPITAL

Nach der Ausgabe der neuen Aktien beträgt das Grundkapital des Unternehmens 777.050,40 €, bestehend aus 38.852.520 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,02 €.

AUSWIRKUNGEN DER AUSGABE NEUER AKTIEN AUF DEN ANTEIL AM EIGENKAPITAL, DIE POSITION DER AKTIONÄRE UND DIE KAPITALSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS

Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf das Eigenkapital der Aktionäre

Zur Veranschaulichung zeigt die nachstehende Tabelle die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf: (i) das Eigenkapital pro Aktie des Unternehmens (Berechnungen basierend auf dem Eigenkapital des Unternehmens zum 31. Dezember 20252 und der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens nach Abzug der eigenen Aktien zum 24. Februar 2026 zusammensetzt); und (ii) den Anteil eines Aktionärs, der vor der Ausgabe neuer Aktien 1 % des Grundkapitals des Unternehmens hält und die Ausgabe neuer Aktien nicht zeichnet (Berechnungen basierend auf der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens zum Zeitpunkt der Pressemitteilung zusammensetzt).

Konsolidiertes Eigenkapital pro Aktie (in Euro) Eigentumsanteil Unverwässerte Basis Verwässerte Basis Unverwässerte Basis Verwässerte Basis Vor der Ausgabe neuer Aktien 2,03 1,95 1,00% 0,96% Nach der Ausgabe 2.745.098 neuer Aktien 2,07 1,99 0,93% 0,89%

Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf die Verteilung des Unternehmenskapitals

Nach Kenntnis des Unternehmens setzte sich das Aktienkapital des Unternehmens unmittelbar vor Abschluss der Kapitalerhöhung wie folgt zusammen:

Aktionär Unverwässerte Basis Verwässerte Basis1 Anzahl der Aktien % Eigentumsanteil % Stimmrechte Anzahl der Aktien % Eigentumsanteil % Stimmrechte Management & Gründer 8.515.304 23,6% 30,6% 9.188.236 24,4% 31,0% Kemin Industries 8.333.333 23,1% 15,7% 8.333.333 22,1% 15,3% Bpifrance Investissement 2.907.271 8,1% 8,6% 2.907.271 7,7% 8,4% Sofinnova 3.313.273 9,2% 12,5% 3.313.273 8,8% 12,2% Hedgescope 2.730.864 7,6% 10,3% 2.730.864 7,3% 10,0% Sonstige Aktionäre 10.144.262 28,1% 22,2% 11.012.066 29,2% 23,2% Eigene Aktien 163.115 0.5% - 163.115 0.4% - Gesamt 36.107.422 37.648.158

(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller 452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses Dokuments ausstehen.

Nach Kenntnis des Unternehmens und unter Berücksichtigung der Zeichnungsverpflichtung hat die Emission nach Abschluss der Kapitalerhöhung folgende Auswirkungen auf das Grundkapital und die Stimmrechtsverteilung des Unternehmens (Berechnungen basierend auf dem Grundkapital und den Stimmrechten zum 24. Februar 2026), und zwar auf nicht verwässerter Basis und auf verwässerter Basis:

Nicht verwässerte Basis Verwässerte Basis1 Anzahl der Aktien % Eigentumsanteil % Stimmrechte Anzahl der Aktien % Eigentumsanteil % Stimmrechte Management &Gründer 8.515.304 21,9% 29,1% 9.188.236 22,7% 29,5% Kemin Industries 8.333.333 21,4% 15,0% 8.333.333 20,6% 14,6% Bpifrance Investissement 2.907.271 7,5% 8,2% 2.907.271 7,2% 8,0% Sofinnova 3.313.273 8,5% 11,9% 3.313.273 8,2% 11,6% Hedgescope 2.730.864 7,0% 9,8% 2.730.864 6,8% 9,5% Odyssée Venture Fonds 2.745.098 7,1% 4,9% 2.745.098 6,8% 4,8% Sonstige Aktionäre 10.144.262 26,1% 21,1% 11.012.066 27,3% 22,1% Eigene Aktien 163.115 0,4% - 163.115 0,4% - Total 38.852.520 40.393.256

(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller 452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses Dokuments ausstehen.

INDIKATIVER ZEITPLAN

Datum Vorgang 25. Februar 2026 Beschluss des Verwaltungsrats zur Durchführung der Kapitalerhöhung und Festlegung des Ausgabepreises 25. Februar 2026 Veröffentlichung der Pressemitteilung des Unternehmens zur Bekanntgabe des Abschlusses der Kapitalerhöhung 27. Februar 2026 Abrechnung und Lieferung der neuen Aktien 27. Februar 2026 Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Euronext Growth Paris

Portzamparc, Teil der BNP Paribas Gruppe, fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator für die Transaktion.

PROSPEKT

Die Kapitalerhöhung unterliegt keinem Prospekt, der einer Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die „AMF“) bedarf.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte

AFYREN



Director for ESG, Communications and Public Affairs

Caroline Petigny

caroline.petigny@afyren.com



Investor Relations

Mark Reinhard

invest@afyren.com

NewCap



Investor Relations

Théo Martin / Mathilde Bohin

Tel: +33 1 44 71 94 94

afyren@newcap.eu



Media Relations

Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat

Tel: +33 1 44 71 94 98

afyren@newcap.eu

MC Services AG (international)



Investor Relations

Bettina Ellinghorst



Media Relations

Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler



Tel: +49 89 210 228 0

afyren@mc-services.eu

Risikofaktoren

AFYREN macht die Öffentlichkeit auf die Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit aufmerksam, die in den jährlichen Geschäftsberichten und Pressemitteilungen beschrieben sind, die kostenlos auf der Website des Unternehmens (www.afyren.com) verfügbar sind.

Darüber hinaus werden Anleger gebeten, die folgenden spezifischen Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu berücksichtigen:

Der Marktpreis der Aktien kann schwanken und unter den Zeichnungspreis der im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien fallen.

Die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann erheblich schwanken.

Es kann zu Verkäufen der Aktien des Unternehmens auf dem Markt kommen, die sich negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken können.

Die Aktionäre des Unternehmens werden durch die Kapitalerhöhung eine sofortige Verwässerung erfahren.

Die Aktionäre des Unternehmens können durch künftige Kapitalerhöhungen eine potenziell erhebliche Verwässerung erfahren.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Bezug oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Bezugsangebots für die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz befreit. AFYREN beabsichtigt nicht, die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung öffentlich anzubieten. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen oder behördlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die im Besitz dieser Pressemitteilung sind, sollten sich über etwaige lokale Beschränkungen informieren und diese beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von AFYREN und unterliegen mehreren Faktoren und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. AFYREN und seine Tochtergesellschaften, Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter verpflichten sich nicht und sind nicht verpflichtet, Aktualisierungen zu zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren.

---------------

[1] Der SPI-Fonds hält derzeit 49% des Kapitals von AFYREN NEOXY.

[2] NB: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist vorläufig und wurde weder vom Verwaltungsrat endgültig festgestellt noch von der Hauptversammlung genehmigt.