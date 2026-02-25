EQS-News: Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für Epanko

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Studie

Abschluss der aktualisierten BFS liefert solide Finanzdaten für die Projektfinanzierung

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, den Abschluss seiner aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie („BFS” oder „Studie”) für sein Epanko-Graphitprojekt („Epanko” oder das „Projekt”) in Tansania bekannt zu geben.

HIGHLIGHTS

Die BFS basiert auf einer Produktionsrate von 73.000 Tonnen pro Jahr (tpa) für die ersten 15 Jahre, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, und basiert auf einer aktualisierten Erzreserve von 16,7 Mio. Tonnen mit einem Gesamtgraphitkohlenstoffgehalt (TGC) von 8,2 %, darunter 7,1 Mio. Tonnen nachgewiesene und 9,6 Mio. Tonnen wahrscheinliche Erzreserven.

Wichtige Ergebnisse der BFS: NPV10 % vor Steuern: 516 Mio. US-Dollar Interne Rendite IRR: 31,1 % Das Kapital umfasst Bau- und Einrichtungskosten (real 2025)1 in Höhe von 181,2 Mio. US-Dollar und Kosten für den Umsiedlungsaktionsplan (RAP) in Höhe von 18,1 Mio. US-Dollar (inkl. Eventualitäten) Jährliches EBITDA (real 2025): 85,7 Mio. US-Dollar Finanzergebnisse basieren auf LOM-Korbpreis von 1.746 US-Dollar/t (real 2025)

Studie bestätigt eine Steigerung des Anlagendurchsatzes um 21,7 % auf 73.000 tpa.

Die Unabhängige Ingenieursprüfung („IER“) bestätigte, dass alle technischen Bereiche erheblich verbessert wurden, um den Anforderungen der internationalen Projektfinanzierungsstandards und des Global Industry Standard on Tailings Management („GISTM“) zu entsprechen.

Nach Abschluss der Umwelt- und Sozialmanagementplanung des Projekts wurde sichergestellt, dass die unterstützenden Folgenabschätzungen den einschlägigen tansanischen Rechtsvorschriften, den IFC-Leistungsstandards und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe entsprechen.2.

Das Fremdfinanzierungsprogramm unter Führung der KfW IPEX-Bank (KfW) ist in fortgeschrittenem Stadium.

Umgesetzte Marketingstrategie mit verbindlichen Abnahme- und Grundsatzvereinbarungen über die Produktion von 40.000 tpa mit bestehenden Partnern und dem führenden diversifizierten Industrieunternehmen ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH mit Sitz in Deutschland3. Weitere 20.000 tpa Abnahme sollen nach Produktionsbeginn in verbindliche Verkaufs- und Abnahmevereinbarungen umgewandelt werden und die zukünftige Expansion unterstützen.

Epanko verfügt über einen technischen Wettbewerbsvorteil als kostengünstigster Tier-1-Neulieferant für den wachsenden Graphitmarkt außerhalb Chinas mit weltweit führenden ESG-Referenzen.

Das Projekt profitiert von der Versorgung durch Netzstrom und der Nähe zu einem etablierten Transportkorridor für den Marktzugang, welcher von der Europäischen Kommission unterstützt und finanziert wurde.

Die Erschließung von Epanko ist durch die derzeitige einzige Sonderbergbaulizenz („SML“) vollständig abgedeckt.

Die Epanko-Erweiterungsstudie sieht drei weitere Stufen vor, um die Produktion innerhalb von 10 Jahren auf 390.000 tpa zu steigern4, angetrieben durch die steigende weltweite Nachfrage nach Batterieanoden aus neuen globalen Lieferketten.

Epanko positioniert sich damit als Afrikas größter geplanter Graphitproduzent, mit zukünftigen Erweiterungen in Verbindung mit nachgelagerten HFfree®-Reinigungsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien, um die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien zu decken.

Die weltweite Nachfrage nach Graphit wird voraussichtlich ab 2026 das prognostizierte Angebot übersteigen, was durch den vermehrten Einsatz von Naturgraphit im Lithium-Ionen-Batteriemarkt für E-Mobilität und Energiespeicherung noch verstärkt wird.

China kündigte im vergangenen Monat weitere Beschränkungen für den Export einer Vielzahl von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (dual use) nach Japan an und verwies dabei auf nationale Sicherheitsbedenken. Zu den Dual-Use-Gütern, die nach Japan exportiert werden, gehört auch Graphit.

Die Planung für die Erweiterung von Epanko in Stufe 2 um 130.000 tpa ist im Gange, wobei die Nachfrage durch Gespräche mit potenziellen Abnehmern über eine eigene nachgelagerte Entwicklung gestützt wird4.

Die Machbarkeitsstudie hat parallel zur IER einen äußerst soliden Business Case für einen Epanko-Betrieb mit einer Kapazität von 73.000 tpa vorgelegt. Infolgedessen wurde die endgültige BFS erheblich verbessert und das Risiko für die Entwicklung des Projekts verringert.

Andrew Spinks, EcoGrafs Geschäftsführer, kommentierte: „Die Kombination aus der marktführenden Qualität der Epanko-Ressource und den strengsten technischen Due-Diligence-Programmen, die nun abgeschlossen sind, festigt Epankos Ruf als ein Graphitprojekt von Weltklasse, das für die Entwicklung bereit ist.

Das Unternehmen ist nun gut positioniert, um von dem prognostizierten enormen Wachstum der Graphitnachfrage zu profitieren, das auf den Boom bei Elektrofahrzeugen und Energiespeicherbatterien zurückzuführen ist. Die geplanten Midstream- und Endverbraucher-Downstream-Verarbeitungsanlagen in Tansania werden dem Unternehmen voraussichtlich ein erhebliches Wachstum und einen beträchtlichen Cashflow bescheren.

Dies ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung unseres Vorstands, unseres Managementteams und unserer Berater, denen ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte, da wir ein branchenführendes, kostengünstiges, vertikal integriertes Geschäft mit HF-freien Batterieanoden aufgebaut haben.

Dies wird einen erheblichen Mehrwert für die Stakeholder schaffen, darunter die tansanische Regierung, die Gemeinden im Bezirk Ulanga, die Industriepartner und für unsere Aktionäre.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Anmerkungen

1Alle BFS-Finanzdaten werden nominal angegeben, sofern sie nicht als real markiert sind.

2 Siehe Meldung vom 17. März 2025 „Erfolgreicher Abschluss des großen Umwelt- und Sozialprogramms von Epanko“

3 Siehe ASX-Meldung vom 25. August 2015 “Off-take Agreement with ThyssenKrupp”

4 Siehe Meldung vom 12. November 2025 „Epanko-Erweiterung unterstützt EcoGrafs HFfree®-Downstream-Anlagen“

Dies ist eine gekürzte Übersetzung der englischen Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen über die geschätzte oder erwartete zukünftige Produktion, die Betriebsergebnisse, Cashflows und Kosten sowie die Finanzlage der geplanten Arbeiten des Unternehmens an den Projekten und die erwarteten Ergebnisse dieser Arbeiten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „prognostiziert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „geht davon aus“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auch auf Ereignisse oder Bedingungen, die eintreten werden, eintreten könnten oder eintreten sollten. Informationen zu Explorationsergebnissen und Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, da sie eine Vorhersage darüber darstellen, was bei einer tatsächlichen Entwicklung eines Projekts vorgefunden werden könnte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Ungewissheiten hinsichtlich der Beschaffung ausreichender Finanzmittel zur zeitnahen Finanzierung der geplanten Arbeiten zu akzeptablen Bedingungen; Änderungen der geplanten Arbeiten aufgrund logistischer, technischer oder anderer Faktoren; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse der Arbeiten nicht den Prognosen/Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens nicht realisieren; Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Tests sowie bei der Schätzung von Mineralien und Ressourcen; das Risiko von Unfällen, Ausfällen von Geräten und Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Umweltproblemen bei den Projekten des Unternehmens; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei Arbeitsprogrammen; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und Umweltgesetze und -vorschriften sowie andere behördliche Anforderungen einzuhalten; Schwankungen der Mineralienpreise und andere Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen dienen nur als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen herangezogen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können erheblich von den in solchen Aussagen und den ihnen zugrunde liegenden Prognosen und Annahmen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe zur Verfügung standen. Sofern nicht gesetzlich oder durch Vorschriften (einschließlich der ASX-Notierungsregeln) vorgeschrieben, übernehmen weder das Unternehmen noch seine Vertreter oder Berater die Verpflichtung, zusätzliche oder aktualisierte Informationen bereitzustellen, sei es aufgrund von Änderungen der Erwartungen oder Annahmen, neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

Erklärung der sachkundigen Person – Erzreserven

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Erzreserven beziehen, wurden von Herrn Steve O'Grady zusammengestellt. Herr O'Grady, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545), ist Vollzeitmitarbeiter von Intermine Engineering und hat die Schätzung der Bergbaureserven auf der Grundlage der von Herrn Williams bereitgestellten Daten und geologischen Informationen erstellt. Herr O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrung in der Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftlichen Gewinnung von Erzreserven, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) zu gelten. Herr O'Grady stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der Form und im Kontext, in dem die Informationen erscheinen, zu.

Erklärung der sachkundigen Person – Mineralressourcen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf den von Herrn David Williams und Herrn David Drabble zusammengestellten Informationen und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr David Williams ist Vollzeitmitarbeiter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist Vollzeitmitarbeiter von EcoGraf Ltd und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die von ihnen ausgeübte Tätigkeit, um als kompetente Personen im Sinne des JORC-Codes 2012 zu gelten. Die Mineralressourcenschätzungen, auf denen die Erzreserve basiert, wurden erstmals in der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 11. März 2024 mit dem Titel „127 % Anstieg der Mineralressource Epanko” bekannt gegeben. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen basieren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Produktionszielen und den daraus abgeleiteten Finanzprognosen basieren auf der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie. Die in dieser Mitteilung veröffentlichten Produktionsziele basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen abgeleitet wurden, die zu 43 % aus gemessenen Ressourcen und zu 57 % aus angezeigten Ressourcen bestehen, bei einer Lebensdauer der Mine von 22 Jahren. In den Erzreserven und Produktionszielen sind keine abgeleiteten Ressourcen enthalten. Abgeleitete Ressourcen wurden nur nebenbei zusammen mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut und für Planungszwecke als Abfall behandelt. Die Erzreserven- und Mineralressourcenschätzungen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, wurden von einer kompetenten Person gemäß den Anforderungen in Anhang 5A des JORC-Codes 2012 erstellt.

Warnhinweis

Die BFS-Ergebnisse basieren auf einer Reihe wesentlicher Annahmen hinsichtlich der in dieser Mitteilung dargelegten modifizierenden Faktoren. Zu diesen wesentlichen Annahmen zählen die Aussichten des Unternehmens auf die Sicherung weiterer Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen. Anleger sollten beachten, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Finanzmittel bei Bedarf zu beschaffen, und dass der Zugang zu solchen Finanzmitteln Bedingungen unterliegen kann, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können. Es ist auch möglich, dass solche Finanzmittel nur zu Bedingungen verfügbar sind, die zu einer Verwässerung, Einschränkung oder anderweitigen Beeinträchtigung des Wertes der Aktien des Unternehmens führen können. Es ist auch möglich, dass das Unternehmen andere Strategien zur Wertrealisierung verfolgt, wie beispielsweise einen Verkauf, einen Teilverkauf oder ein Joint Venture des Projekts. Dies könnte den Anteil des Unternehmens am Projekt erheblich verringern. Obwohl das Unternehmen alle wesentlichen Annahmen für begründet hält, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass die in der BFS angegebenen Ergebnisse erzielt werden.

ÜberEcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

