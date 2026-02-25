EQS-News: AUTO1 Group erzielt 2025 Rekordergebnisse bei verkauften Fahrzeugen, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA
AUTO1 Group erzielt 2025 Rekordergebnisse bei verkauften Fahrzeugen, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA
AUTO1 Group erzielt 2025 Rekordergebnisse bei verkauften Fahrzeugen, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA
Berlin, 25. Februar 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete Rekordergebnisse bei der Anzahl der verkauften Fahrzeuge, dem Bruttogewinn, dem bereinigten EBITDA und dem Marktanteil.
Highlights für das Geschäftsjahr 2025
Absatz von 842.271 Fahrzeugen, ein Anstieg von 22,1% im Jahresvergleich
- Merchant-Absatz von 740.732 Fahrzeugen, ein Anstieg von 20,4% im Jahresvergleich
- Retail-Absatz von 101.539 Fahrzeugen, ein Anstieg von 36,4% im Jahresvergleich
- Bruttogewinn von 990,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 36,7% im Jahresvergleich
- Bereinigtes EBITDA von 197,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 80,8% im Jahresvergleich
Highlights für das vierte Quartal
- Absatz von 219.110 Fahrzeugen, ein Anstieg von 19,7% im Jahresvergleich
- Merchant-Absatz von 190.364 Fahrzeugen, ein Anstieg von 17,1% im Jahresvergleich
- Retail-Absatz von 28.746 Fahrzeugen, ein Anstieg von 39,9% im Jahresvergleich
- Bruttogewinn von 265,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 31,8% im Jahresvergleich
- Bereinigtes EBITDA von 45,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 21,6% im Jahresvergleich
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: „2025 war ein ausgezeichnetes Jahr für uns. Wir sind sowohl im Merchant- als auch im Retail-Segment stark gewachsen und haben die höchste EBITDA-Marge in unserer 14-jährigen Firmengeschichte erzielt. Diese vielversprechenden Ergebnisse sind das Resultat unserer Value-First-Strategie, die unser strategisches und operatives Handeln prägt. Mit einem Marktanteil von 3,1% am europäischen Gebrauchtwagenmarkt, ein Plus von 50 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr, haben wir einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels von 10% gemacht. Wir sehen weiterhin enorme Wachstumsmöglichkeiten und freuen uns darauf, das vor uns liegende Potential mit unserem vertikal integrierten Geschäftsmodell voll auszuschöpfen.”
Christian Wallentin, CFO der AUTO1 Group: „Ich bin sehr beeindruckt von unserer disziplinierten Unternehmensführung und unserer KI-basierten Pricing-Technologie, die das Herzstück der AUTO1 Group Plattform bildet. Diese Technologie ermöglicht kontinuierlich wachsende Netzwerk- und operative Skaleneffekte, die unser Geschäft langfristig stärken. Unser vertikal integriertes Geschäftsmodell unterscheidet sich grundlegend vom traditionellen Ansatz im Gebrauchtwagenmarkt: Mit immer bekannteren Marken, einer der größten Auswahl an Fahrzeugen in Europa und einem weitreichenden Fulfillment-Netzwerk schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden das beste Erlebnis. Ich freue mich besonders darauf, unsere attraktiven Finanzierungslösungen international weiter auszubauen. So ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden einen noch flexibleren und einfacheren Fahrzeugkauf und schaffen gleichzeitig nachhaltigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre.”
Geschäftsentwicklung im vierten Quartal
Die Gruppe verkaufte im vierten Quartal insgesamt 219.110 Fahrzeuge, ein Anstieg von 19,7% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 2,1 Mrd. EUR, ein Anstieg von 25,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 265,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 31,8% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im vierten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 45,2 Mio. EUR, das ist ein Anstieg von 21,6% im Vergleich zu Q4 2024.
Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 190.364 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 17,1% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 1,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von 21,8%. Der Bruttogewinn betrug 187,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 22,6% im Vergleich zu Q4 2024. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 986 EUR, ein Anstieg von 4,7% im Jahresvergleich.
Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 28.746 Fahrzeuge, ein Anstieg von 39,9% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 493,1 Mio. EUR, ein Anstieg von 39,9% im Jahresvergleich. Der Bruttogewinn im Retail-Segment betrug 77,8 Mio. EUR, ein Anstieg von 61,2% im Vergleich zu Q4 2024 und Autohero meldete einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 2.632 EUR, ein Anstieg von 13,6% im Vergleich zum Vorjahr.
Finanzieller Ausblick
AUTO1 Group gibt die folgende Prognose für das Gesamtjahr 2026 ab:
- Absatz: 940.000 - 1.000.000 Fahrzeuge (2025: 842.271 Fahrzeuge)
- Absatz im Merchant-Segment: 815.000 - 865.000 Fahrzeuge (2025: 740.732 Fahrzeuge)
- Absatz im Retail-Segment: 125.000 - 135.000 Fahrzeuge (2025: 101.539 Fahrzeuge)
- Bruttogewinn: 1,1 - 1,2 Mrd. EUR (2025: 990,6 Mio. EUR)
- Bereinigtes EBITDA: 250 - 275 Mio. EUR (2025: 197,5 Mio. EUR)
Ausgewählte Finanzzahlen
|Q4 2024
|Q4 2025
|Q4
Jahres-
vergleich
|Gesamtjahr2024
|Gesamtjahr2025
|Gesamtjahr Jahres-
vergleich
|AUTO1 GROUP
|Anzahl verkaufte Fahrzeuge
|183.083
|219.110
|19,7%
|689.773
|842.271
|22,1%
|Umsatzerlöse (in Mio. EUR)
|1.699,9
|2.134,3
|25,6%
|6.271,9
|8.172,6
|30,3%
|Bruttogewinn (in Mio. EUR)
|201,3
|265,4
|31,8%
|724,7
|990,6
|36,7%
|Bruttogewinn pro Fahrzeug[1] (EUR)
|1.096
|1.202
|9,6%
|1.049
|1.172
|11,7%
|Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR)
|37,2
|45,2
|21,6%
|109,2
|197,5
|80,8%
|Retail
|Anzahl verkaufte Fahrzeuge
|20.553
|28.746
|39,9%
|74.438
|101.539
|36,4%
|Umsatzerlöse (in Mio. EUR)
|352,5
|493,1
|39,9%
|1.234,1
|1.759,0
|42,5%
|Bruttogewinn (in Mio. EUR)
|48,2
|77,8
|61,2%
|162,1
|267,8
|65,2%
|Bruttogewinn pro Fahrzeug[2] (EUR)
|2.318
|2.632
|13,6%
|2.163
|2.605
|20,4%
|Merchant
|Anzahl verkaufte Fahrzeuge
|162.530
|190.364
|17,1%
|615.335
|740.732
|20,4%
|Umsatzerlöse (in Mio. EUR)
|1.347,5
|1.641,2
|21,8%
|5.037,8
|6.413,6
|27,3%
|Bruttogewinn (in Mio. EUR)
|153,1
|187,7
|22,6%
|562,6
|722,8
|28,5%
|Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR)
|942
|986
|4,7%
|914
|976
|6,7%
Die Finanzergebnisse der Gruppe für das Gesamtjahr 2025 und das vierte Quartal 2025 können im Bereich Finanzen (Quartalsergebnisse) auf der Investor Relations Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden.
Die AUTO1 Group veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 am 31. März 2026.
Über AUTO1 Group
Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.
Investor Relations Kontakte
Philip Reicherstorfer
Group Treasurer
Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213
Email: ir@auto1-group.com
Maria Shevtsova
Head of Investor Relations
Tel: +49 (0)170 556 9259
Email: ir@auto1-group.com
Media Relations Kontakt
Christine Preyer
Director Communications & PR
Tel: +49 (0)175 64 59 192
Email: press@auto1-group.com
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen.
[1]&[2] Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.
