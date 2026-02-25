EQS-News: Datamaran bringt Lösung zur Überwachung regulatorischer Vorschriften auf den Markt, um Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität von ESG-Themen zu unterstützen

EQS-News: Datamaran Limited / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

Datamaran bringt Lösung zur Überwachung regulatorischer Vorschriften auf den Markt, um Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität von ESG-Themen zu unterstützen



Die Lösung bietet Nachhaltigkeits-, Rechts- und Compliance-Teams eine einheitliche, effiziente Möglichkeit, globale regulatorische Entwicklungen zu verfolgen, zu verstehen und darauf zu reagieren.

NEW YORK und LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran, Marktführer im Bereich KI-gestützter Risiko- und Governance-Tools, hat heute die Einführung einer eigenständigen Lösung für die Überwachung regulatorischer Vorschriften angekündigt, die fortschrittliche KI-Analysen mit von Experten zusammengestellten regulatorischen Informationen kombiniert, um Unternehmen dabei zu helfen, den Überblick über Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften weltweit zu behalten.

Datamaran-Produkt zur Ãœberwachung regulatorischer Vorschriften

Da sich die regulatorischen Anforderungen in den verschiedenen Rechtsräumen ständig weiterentwickeln, stehen Unternehmen unter dem ständigen Druck, relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, ihre Auswirkungen zu bewerten und die Reaktionen der verschiedenen Teams zu koordinieren. Die Lösung von Datamaran wurde als direkte Antwort auf diese Herausforderungen entwickelt und bietet eine speziell entwickelte Plattform für kontinuierliche regulatorische Informationen, Überwachung und Governance.

„Regulierung ist heute eine der wichtigsten Kräfte, die die Unternehmensstrategie prägen. Unternehmen sehen sich mit einer beispiellosen Komplexität konfrontiert, da sich überlappende und manchmal widersprüchliche Anforderungen entstehen und weiterentwickeln. Unsere Lösung zur Überwachung von Vorschriften bietet Führungskräften die Klarheit, Weitsicht und Struktur, die sie benötigen, um von reaktiver Compliance zu proaktiver Governance überzugehen, indem sie relevante und zeitnahe, KI-gestützte Erkenntnisse innerhalb eines strukturierten Workflows liefert." - Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran.

Speziell entwickelte ESG-Regulierungsinformationen für globale Unternehmen Die Regulatory Monitoring-

Die Lösung Überwachung regulatorischer Vorschriften von Datamaran ermöglicht es Unternehmen, ESG- und nachhaltigkeitsbezogene Vorschriften, die auf Unternehmensebene wesentliche Risiken und Chancen mit sich bringen, systematisch zu überwachen, zu erkennen und zu verwalten. Die Plattform kombiniert eine umfassende globale Abdeckung mit KI-gestützten Analysen, intelligenter Suche, personalisierten Warnmeldungen und von Experten kuratierten Erkenntnissen.

Durch einen strukturierten Workflow, der Überwachung, Erkennung und Verwaltung umfasst, bleiben Nutzer über relevante Entwicklungen auf dem Laufenden, decken aufkommende regulatorische Risiken auf und setzen Erkenntnisse in koordinierte Maßnahmen für Nachhaltigkeits-, Rechts- und Compliance-Teams um.

„Unternehmen befinden sich in einer perfekten Sturmkonstellation: Die ESG- und Nachhaltigkeitsvorschriften nehmen ständig zu, die Zuständigkeiten sind unklar, die Rechtsabteilungen sind ausgelastet und die Nachhaltigkeitsteams haben Mühe, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten – sie verlassen sich auf Tabellenkalkulationen, Newsletter und fragmentierte Tools, um regulatorische Risiken zu managen. Unsere Lösung vereint alles in einem vernetzten Workflow und hilft Teams zu verstehen, was sich ändert, was wichtig ist und was Priorität hat." - Donato Calace, SVP, Market Leader, Partnerships & Innovation bei Datamaran

Unterstützung von datengesteuerter Governance und Nachhaltigkeit in großem Maßstab

Die Lösung baut auf der langjährigen Expertise von Datamaran bei der Steigerung der Effizienz von Regulierungs- und Governance-Prozessen durch Software auf, die KI mit Expertenvalidierung kombiniert, um umsetzbare, datengesteuerte Informationen zu liefern. Sie passt sich an die bestehenden Wesentlichkeitsbewertungen und strategischen Prioritäten der Unternehmen an und stellt sicher, dass die Überwachung der Vorschriften direkt mit dem Geschäftskontext und der Entscheidungsfindung verknüpft ist.

Durch frühzeitige Warnsignale zu Entwicklungen von der politischen Vorlage bis zur Umsetzung von Vorschriften, klare Anwendbarkeitsindikatoren und visuelle Dashboards hilft die Plattform Unternehmen, strategische Vorlaufzeit zu gewinnen, die Abhängigkeit von externen Beratern zu verringern und die Verantwortlichkeit über alle Funktionen hinweg zu stärken.

„Dank der Funktionen von Datamaran zur Überwachung von Vorschriften verfügen wir über eine zuverlässige Möglichkeit, uns über regulatorische Entwicklungen und neue Anforderungen auf dem Laufenden zu halten. Die Plattform ist eine wertvolle Ressource, die uns dabei unterstützt, uns kontinuierlich über Nachhaltigkeit, rechtliche Aspekte und Compliance zu informieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen."- David Costa, Chief Sustainability Business Officer bei NTT Data

Um mehr zu erfahren, buchen Sie eine Demo oder besuchen Sie https://www.datamaran.com/regulatory-monitoring.

Kontakt: Helen Skeen, Direktorin für Kommunikation und Einblicke: helen.skeen@datamaran.com

Datamaran Logo

