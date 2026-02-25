EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration und verstärkt das Engagement in der Sustainable-Finance-Community des ADGM, während das Klimagesetz der VAE die Erwartungen

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Vertrag/ESG

Diginex Limited unterzeichnet die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration und verstärkt das Engagement in der Sustainable-Finance-Community des ADGM, während das Klimagesetz der VAE die Erwartungen



Diginex Limited unterzeichnet die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration und verstärkt das Engagement in der Sustainable-Finance-Community des ADGM, während das Klimagesetz der VAE die Erwartungen an die Offenlegung in der Region neu definiert

Diginex baut sein Engagement im Sustainable-Finance-Ökosystem des ADGM aus und schließt sich einem Netzwerk von mehr als 170 Finanzinstituten und Unternehmensunterzeichnern an.

Diginex unterstützt Organisationen bei der Vorbereitung auf die Einhaltung des Klimabundesgesetzes der Vereinigten Arabischen Emirate (in Kraft seit 30. Mai 2025; Berichterstattungspflichten bis 30. Mai 2026) und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach Lösungen zur Emissionsmessung, Berichterstattung und Transformationsplanung.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 25. Februar 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen, die Unternehmen und Regierungen mit fortschrittlichen ESG-, Klima- und Lieferkettendaten-Management-Tools unterstützen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration (die „Abu Dhabi Declaration“) unterzeichnet hat. Zudem vertieft Diginex sein Engagement im Sustainable-Finance-Ökosystem des Abu Dhabi Global Market (ADGM) über seine bestehende Rechtseinheit in Abu Dhabi.

Die Abu Dhabi Declaration vereint Organisationen, die sich der Weiterentwicklung nachhaltiger Finanzkompetenzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie der Unterstützung der Ziele der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und des Pariser Klimaabkommens verpflichtet haben. Mit der Unterzeichnung wird ein Rahmen für Zusammenarbeit und Engagement geschaffen, um die Einführung nachhaltiger Finanzierungsansätze im Markt der VAE zu beschleunigen.

Die VAE treiben mit dem Bundesdekret-Gesetz Nr. (11) von 2024 zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels („Gesetz Nr. (11) von 2024“) die klimaweite Rechenschaftspflicht der Wirtschaft voran. Das Gesetz legt Erwartungen der VAE hinsichtlich Emissionsmessung, Berichterstattung und Dekarbonisierungsplanung fest. Mit näher rückenden Umsetzungsfristen steigt bei Unternehmen und Finanzinstituten die Nachfrage nach praktikablen und prüfungssicheren Lösungen zur Vorbereitung auf die Emissionsberichterstattung und zur Transformationsplanung.

Indem Diginex Organisationen beim Aufbau belastbarer CO₂-Basiswerte und strukturierter Transformationspfade unterstützt, trägt das Unternehmen zu den Net-Zero-2050-Zielen der VAE bei und stärkt zugleich Transparenz und Governance im Bereich klimabezogener Berichterstattung.

Lubomila Jordanova, Chief Executive Officer von Diginex, kommentierte: „Während sich die Klimastrategie der VAE weiterentwickelt, schließen wir die Lücke zwischen Absichtserklärungen und messbarer Wirkung. Durch die Stärkung der Datenqualität und die Sicherstellung der Berichterstattungsbereitschaft befähigen wir Organisationen, sich mit größter Sicherheit in einem zunehmend komplexen regulatorischen und stakeholdergetriebenen Umfeld zu bewegen.“

Emil Stigsgaard Fuglsang, Mitgründer von Matter, dem Geschäftsbereich für Finanzmärkte und Risikoanalysen von Diginex, erklärte: „Als Teil des ADGM können wir eng mit dem regionalen Finanzökosystem zusammenarbeiten, um eine fundiertere, zukunftsorientierte und nachhaltige Kapitalallokation zu unterstützen.“

Die Abu Dhabi Declaration baut auf der umfassenderen Sustainable-Finance-Agenda der VAE auf. Sie ist eine freiwillige Initiative, die 2019 vom ADGM ins Leben gerufen wurde, um grüne und nachhaltige Investitionen zu vertiefen und globale Klimaziele zu unterstützen. Seit dem Start mit 25 Gründungsunterzeichnern ist die Zahl der teilnehmenden Organisationen auf heute mehr als 170 angewachsen, darunter führende Banken, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren.

Zusätzlich zur Abu Dhabi Declaration hat der ADGM schriftliche regulatorische Rahmenwerke für nachhaltige Finanzierung sowie ESG-Offenlegungsstandards eingeführt, um Transparenz und nachhaltige Kapitalmärkte in seinem Zuständigkeitsbereich zu fördern. Während das ADGM-Ökosystem weiter wächst – mit einem Anstieg aktiver Unternehmen um 42 % im Jahresvergleich sowie steigenden verwalteten Vermögen – bietet die Unterzeichnung der Abu Dhabi Declaration durch Diginex eine zeitgerechte Plattform, um praxisnahe Einblicke zu teilen und einen substanziellen Beitrag zur Einführung robuster, ESG-konformer Praktiken in einem dynamischen Marktumfeld zu leisten.

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Plan A, eine Tochtergesellschaft von Diginex, ist ein führender Anbieter von Software für unternehmerische CO₂-Bilanzierung und Dekarbonisierung. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltwirkungen über Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen hinweg zu messen, zu steuern und zu reduzieren, um Emissionsdaten in finanzielle Performance zu überführen. Als Teil der Diginex-Gruppe spielt Plan A eine zentrale Rolle bei der globalen Dekarbonisierung und der Schaffung langfristiger Unternehmenswerte.

Matter, eine Tochtergesellschaft von Diginex, liefert umsetzbare ESG-Analysen zur Unterstützung von Organisationen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Durch fortschrittliche Analytik und Berichterstattung ermöglicht Matter Unternehmen fundierte Entscheidungen, die positive ökologische und soziale Wirkungen erzielen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com

IR Kontakt - Europa

Kirchhoff Consult

Phone: +49.40.609186.0

Email: diginex@kirchhoff.de

IR Contact - US

Jackson Lin Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global

