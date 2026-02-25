EQS-News: Pew begrüßt die Ratifizierung des internationalen Vertrags zur Verbesserung der Sicherheit auf See als Meilenstein

EQS-News: The Pew Charitable Trusts / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Das Kapstadt-Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) wird dazu beitragen, Leben zu retten und illegale Fischerei zu bekämpfen - zum Schutz der Meere und der Menschen, die von ihnen abhängen

LONDON, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Pew Charitable Trusts begrüßten heute die Nachricht, dass das Cape Town Agreement (CTA) von den wichtigsten Fischereinationen der Welt - einschließlich Argentinien, das dem Vertrag heute beigetreten ist - ausreichend unterstützt wird, um ab dem nächsten Jahr in Kraft zu treten. Dieser verbindliche internationale Vertrag wird die Standards für Fischereifahrzeuge verbessern, um die Sicherheit von Besatzung und Beobachtern zu gewährleisten, und ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU).

Das TZL wird das Leben von Fischern schützen, indem es Normen für den Bau von Industrieschiffen und die damit verbundene Seetüchtigkeit, Decks, Heizung, Notfallverfahren und andere Sicherheits- und Lebensrettungsmaßnahmen festlegt. Vor diesem bahnbrechenden Vertrag gab es nur wenige globale Standards oder internationale rechtliche Verpflichtungen zum Schutz von Fischern auf See. Untersuchungen der FISH Safety Foundation, die von Pew in Auftrag gegeben wurden, gehen davon aus, dass mehr als 100.000 Menschen jedes Jahr im Fischereisektor getötet werden. Die Konzentration des CTA auf die Sicherheit könnte dazu beitragen, viele Todesfälle zu verhindern.

Die Anhebung der Sicherheitsstandards für Fischereifahrzeuge wird auch die Bemühungen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei unterstützen. In dem Bestreben, ihre Gewinne zu maximieren, sparen Betreiber, die illegal fischen, oft bei der Bewirtschaftung ihrer Schiffe und gefährden so die Arbeiter in einem der gefährlichsten Berufe der Welt. Mehr Governance und eine standardisierte Kontrolle der Sicherheitsbestimmungen für Schiffe werden die Möglichkeiten zur Aufdeckung und Verhinderung von IUU-Fischerei verbessern.

Das 2012 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) verabschiedete CTA, das in erster Linie für neue Schiffe mit einer Länge von 24 Metern oder mehr gilt, wird im nächsten Jahr in Kraft treten, nachdem 28 Staaten (einige mehr als die erforderlichen 22) es ratifiziert haben. Um in Kraft zu treten, musste das Abkommen außerdem mindestens 3.600 Schiffe umfassen, und auch dieser Richtwert wurde mit der jüngsten Ratifizierungsrunde überschritten.

Das CTA schließt sich zwei seit langem bestehenden internationalen Abkommen an, die es skrupellosen Akteuren erschweren, Lücken in den Fischereivorschriften auszunutzen. Dazu gehören das Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen (PSMA) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das die Vertragsparteien verpflichtet, die Hafenkontrollen zu verstärken und zu harmonisieren, sowie das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die Arbeit in der Fischerei, das verbindliche Sicherheits- und Arbeitsstandards auf See festlegt.

Die Dynamik für eine stärkere Governance der Ozeane hat sich beschleunigt. Seit 2022 wurden vier wichtige internationale Abkommen verabschiedet oder sind in Kraft getreten, darunter das Übereinkommen über die biologische Vielfalt Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework im Jahr 2022, das Übereinkommen der Welthandelsorganisation über Fischereisubventionen im Jahr 2025, das Hochseeabkommen oder das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten jenseits der nationalen Gerichtsbarkeit im Januar 2026 und jetzt das CTA. Zusammen markieren sie eine entscheidende Wende hin zu Bemühungen, die langfristige Gesundheit von Meeresökosystemen und Menschen gleichermaßen zu sichern.

Peter Horn, der bei The Pew Charitable Trusts die Bemühungen zur Beendigung der illegalen Fischerei leitet, gab die folgende Erklärung ab:

"Mit der Aktivierung des Kapstadt-Abkommens haben die Regierungen einen bedeutenden Schritt getan, um die Sicherheit der Fischer auf See zu verbessern, die Bemühungen zur Beendigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei zu verstärken und die Nachhaltigkeit der Fischerei durch eine bessere Überwachung und Steuerung der Fischereiflotten zu verbessern.

"Bis jetzt hatten Fischer nicht den gleichen Sicherheitsschutz wie andere Seeleute. Und angesichts von mehr als 100.000 Menschen, die jedes Jahr in der weltweiten Fischerei getötet werden, waren Schutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Wenn dieser Vertrag im nächsten Jahr in Kraft tritt, wird er die Lebensbedingungen in der Fischerei erheblich verbessern - und im Gegenzug die Zahl der Todesfälle in der Fischerei verringern.

"Das Abkommen von Kapstadt folgt auf andere wichtige Meeresabkommen. Diese ehrgeizigen Pläne für nachhaltiges Regieren sind jedoch nur so gut wie ihre Umsetzung. Die Staaten müssen nun ihren Teil dazu beitragen, den Worten Taten folgen zu lassen und nicht nur die globale Fischerei und die Fischer selbst, sondern das gesamte Ökosystem der Ozeane zu schützen."

The Pew Charitable Trusts wurde 1948 gegründet und nutzt Daten, um etwas zu bewegen. Pew stellt sich den Herausforderungen einer sich wandelnden Welt, indem es Themen beleuchtet, eine gemeinsame Basis schafft und ehrgeizige Projekte vorantreibt, die zu greifbaren Fortschritten führen.

Medienkontakt: Leah Weiser, 202-591-6761, lweiser@pewtrusts.org

