EQS-News: pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe

pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024



25.02.2026 / 14:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024

Düsseldorf, 25. Februar 2026

Die Beschlüsse der Gläubiger der Wandelanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A30V8X3) und der Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) der pferdewetten.de AG wurden vollzogen.

Die gemäß den Beschlüssen der Gläubigerversammlungen jeweils angepassten Anleihebedingungen wurden der jeweiligen Sammelurkunde, die bei der Clearstream Europe AG hinterlegt sind, in geeigneter Form beigefügt. Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Internetseite der pferdewetten.de AG im Bereich Investor Relations verfügbar.

Der bei der Zahlstelle rechtzeitig hinterlegte Zinsbetrag in Höhe des neuen Zinssatzes von 2,50 Prozent in Bezug auf die Wandelanleihe 2024/2029 wird nunmehr kurzfristig an die Gläubiger ausgezahlt werden. Die Gesellschaft hat die Zahlstelle entsprechend angewiesen.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777 WKN: A2YN77 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2281554

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281554 25.02.2026 CET/CEST