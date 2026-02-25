EQS-News: Polaroid Therapeutics (PTx) erhält das CE-Zeichen für POLTX-Fiber™: die erste Anwendung von APT™ zur Einführung eines neuen Standards in der Wundversorgung

EQS-News: Polaroid Therapeutics / Schlagwort(e): Produkteinführung

Einführung der antimikrobiellen Polymertechnologie (APT™) in POLTX_Fiber™, einem modernen Wundverband der Klasse IIb, der nicht zur antimikrobiellen Resistenz beiträgt: bietet ein verbessertes Wundmanagement durch die Verhinderung einer bakteriellen Besiedlung innerhalb des Verbandes.

ZÜRICH, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) gibt heute bekannt, dass POLTX_Fiber™ die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb mit APT™ (Antimicrobial Polymer Technology) erhalten hat.

POLTX-Fiber™ ist das erste Produkt des Unternehmens: einen antimikrobiellen gelierenden Faserverband, der sein neuartiges APT™ enthält. Dieser bedeutende Moment markiert den Eintritt von Polaroid Therapeutics in den Bereich der Wundversorgung mit dem Ziel, durch die APT™-Plattform einen neuen Standard in der Wundversorgung zu setzen.

POLTX-Fiber™ ist ein weicher, anpassungsfähiger Vliesstoffverband aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC)-Fasern und verstärkenden Cellulosefasern, in den das neu entwickelte APT™ integriert ist. Wenn der Verband mit Wundexsudat in Berührung kommt, verhindert APT™ die bakterielle Besiedlung innerhalb des Verbandes, ohne zur antimikrobiellen Resistenz beizutragen. Nach der Absorption von Exsudat bildet der Verband ein Gel, das zur Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus beiträgt, das autolytische Debridement unterstützt und den Wundrand und die umgebende Haut vor Mazeration schützt. Unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft kann POLTX_Fiber™ zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden:

Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudat

Akute oder chronische Wunden

Beingeschwüre, Druckgeschwüre (Stadium II bis IV) und diabetische Geschwüre

Chirurgische Wunden, einschließlich postoperativer Wunden, Spenderstellen und Wunden, die in sekundärer Absicht heilen sollen

Traumatische Wunden wie Abschürfungen und Risswunden

Exsudierende onkologische Wunden

Oberflächliche Wunden oder Hohlräume

„Der Erhalt des CE-Zeichens für POLTX-Fiber™ ist ein bedeutender Schritt für uns in unserem Bestreben, den Patienten durch unsere menschenzentrierten Lösungen, die auf neuen Technologien und wissenschaftlicher Entwicklung basieren, bessere Versorgungsmöglichkeiten zu bieten", sagte Ran Frenkel, Mitbegründer und CEO von PTx. „POLTX-Fiber™ ist das erste Medizinprodukt, das unsere APT™-Plattform einführt, die eine neue antimikrobielle Polymertechnologie enthält, die den höchsten Standards entspricht und gleichzeitig den realen Herausforderungen der modernen Wundversorgung gerecht wird. Die Zertifizierung bietet nun neue Möglichkeiten in der Wundversorgung, und wir glauben, dass wir einen neuen Standard für Pflege und Schutz setzen."

POLTX_Fiber™ ist das erste kommerzielle Produkt, das APT™ verwendet, eine von PTx entwickelte Plattform, die die antimikrobielle Funktion direkt in den Verband integriert. Im Gegensatz zu vielen fortschrittlichen antimikrobiellen Wundauflagen, die die antimikrobielle Komponente freisetzen und den Patienten den bekannten Nebenwirkungen aussetzen können, ist APT™ so konzipiert, dass es schnell wirkt und eine anhaltende Aktivität bietet, um eine bakterielle Besiedlung innerhalb des Verbandes zu verhindern.

Im Anschluss an die CE-Kennzeichnung hat PTx mit den Vorbereitungen für die Einführung von POLTX-Fiber™ in ausgewählten europäischen Märkten begonnen und arbeitet mit Klinikern, Wundversorgungszentren und Vertriebspartnern zusammen, um klinische und Patientenerfahrungen zu sammeln.

POLTX_Fiber™ ist der erste Schritt in einem breiteren APT™-gestützten Portfolio, wobei weitere medizinische Geräte in der Entwicklung sind, um die Plattform auf eine Vielzahl von Wundversorgungsanwendungen auszuweiten.

Anmerkungen für den Herausgeber

Über Polaroid Therapeutics: Polaroid Therapeutics (PTx) ist ein in der Schweiz ansässiges Biotech-Start-up-Unternehmen, das innovative antimikrobielle Technologien entwickelt. Ausgedacht und entwickelt von Polaroid, der Marke, die Pionierarbeit in der komplexen Chemie und Technologie der analogen Sofortbildfotografie geleistet hat. Polaroid Therapeutics hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf der Grundlage seiner Fortschritte in Wissenschaft und Technologie medizinische Lösungen zu entwickeln, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Das 2022 gegründete Unternehmen PTx hat die APT™ (Antimicrobial Polymer Technology) entwickelt, eine Plattform, die eine kontrollierte antimikrobielle Leistung durch strukturelles Design und nicht durch chemische Freisetzung ermöglicht. APT™ beinhaltet eine proprietäre Polymerchemie, die an verschiedene Formate und klinische Kontexte angepasst werden kann. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens auf verantwortungsvolle Innovation, regulierte Evidenz und langfristigen Umgang mit antimikrobiellen Resistenzen (AMR) wider.

Über POLTX-Fiber™: POLTX_Fiber™ ist als antimikrobieller gelierender Faserverband der Klasse IIb für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden zertifiziert. Der Verband enthält APT™, um eine bakterielle Besiedlung im Verband zu verhindern, und bildet ein Gel, das die feuchten Wundbedingungen unterstützt und den Wundrand und die umgebende Haut schützt. Es wird gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO 13485 hergestellt.

POLTX_Fiber™ erhielt sein CE-Zeichen vom TüV Süd in 23. Februar 2026 unter MDR 2017/745.

