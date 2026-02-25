Gewinner der „TRT World Citizen-Awards“ bekanntgegeben



Unter dem Motto „Inspiring Positive Change“ würdigen die diesjährigen Auszeichnungen Persönlichkeiten aus aller Welt, die den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Der „Lifetime Achievement-Award“ ging an den italienischen Architekten Raul Pantaleo, der Architektur als Instrument für soziale Gerechtigkeit und Wiederaufbau einsetzt.

İstanbul - Die Preisverleihung wurde 2017 im Rahmen der Vision des Türkischen Rundfunksenders TRT ins Leben gerufen, um „positiven Wandel zu inspirieren“, und gilt als eines der bedeutendsten Projekte im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung des Senders. Die „TRT World Citizen-Awards“ wurden in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen. Die Auszeichnungen, die an Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern verliehen werden, die in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern gesellschaftlichen Nutzen auf globaler Ebene schaffen, tragen dazu bei, ihre Geschichten weltweit sichtbar zu machen und die Verbreitung positiven Wandels zu fördern.

Seit der Gründung wurden insgesamt 31 Persönlichkeiten aus 17 Ländern mit den „TRT World Citizen-Awards“ geehrt. Die siebte Ausgabe der Preisverleihung fand am 13. Februar in Istanbul im Beisein von Emine Erdoğan statt, Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Emine Erdoğan, Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, bezeichnete die „TRT World Citizen-Awards“ als ein äußerst wertvolles Projekt

Als Ehrengast der „TRT World Citizen Awards“ eröffnete Emine Erdoğan, die Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, die Zeremonie mit einer Ansprache. Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hätten sich die Auszeichnungen zu einem äußerst wertvollen Projekt entwickelt, das globale Probleme ins Bewusstsein rücke und internationale Aufmerksamkeit schaffe, betonte sie. Sie erklärte, die Initiative vereine Menschen, die sich weltweit gegen jede Form von Ungerechtigkeit stellen, die Würde des Menschen verteidigen und danach strebten, das Leben lebenswerter zu machen. Zugleich betonte sie, dass dieses Projekt ein kraftvoller Ausdruck der publizistischen Haltung von TRT sei, eines Verständnisses von Medienarbeit, das unbeirrt die Wahrheit in den Mittelpunkt stelle und unter allen Umständen an ihr festhalte.

Im Anschluss an die Reden überreichte Sobaci Emine Erdoğan ein Erinnerungsstück: ein Designobjekt mit einer eingravierten Verszeile.

Duran, Leiter der Kommunikationsabteilung, hob die Bedeutung eines fairen narrativen Rahmens hervor

Bei der Zeremonie der „TRT World Citizen-Awards“ erklärte der Leiter der Kommunikationsabteilung, Burhanettin Duran, dass gravierende humanitäre Probleme zeitgleich mit großem Wohlstand in anderen Teilen der Welt existierten.

Duran dankte TRT für seine Rolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gab an, dass sie als Direktion für Kommunikation daran arbeiten, die ehrenhafte und tugendhafte Haltung der Türkei zu artikulieren, Ungerechtigkeiten herauszufordern und alternative Diskurse und Narrative zu schaffen. Duran betonte die Notwendigkeit eines fairen narrativen Rahmens und erklärte, dass sie daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen.

Der General von TRT, Sobacı, sagte, dass TRT sich bemühen wird, die Geschichten der Menschen sichtbar zu machen

In der Eröffnungsrede der Zeremonie erklärte der Generaldirektor von TRT, Mehmet Zahid Sobacı, dass die TRT World Citizen-Awards als eine Plattform dienen, auf der positive Ideen, Handlungen und mutige Herzen geehrt werden. Er wies darauf hin, dass diese Plattform vielen Menschen, die sich für die Menschheit einsetzen, ermöglicht, stärker anerkannt zu werden und andere zu inspirieren.

Sobacı betonte, dass die Türkei ihre Bemühungen unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan fortsetzt, und betonte, dass TRT als öffentlich-rechtlicher Rundfunk der Türkei mit aller Kraft für diese Sache arbeite. Sobacı unterstrich, dass man als TRT-Familie alles daransetzen werde, die Geschichten derjenigen sichtbar zu machen, die diesen Anspruch verkörpern und ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.

Preisverleihung an die Gewinner

Der Preis „World Citizen of the Year“ wurde Yahya Barzaq verliehen, der als Neugeborenenfotograf in Gaza arbeitete und während des Israelkriegs begann, Kriegsfotografie zu praktizieren, um der Welt das Geschehene zu vermitteln, und der am 30. September 2025 bei israelischen Angriffen sein Leben verlor. Barzaqs Auszeichnung nahm seine Mutter, Yousra Barzaq, entgegen; überreicht wurde sie von Emine Erdoğan, der Ehefrau von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Den „Lifetime Achievement-Award“ erhielt der italienische Architekt Raul Pantaleo, der Architektur nicht nur als Feld ästhetischer Produktion, sondern als Instrument für Solidarität und Wiederaufbau betrachtet, das als Reaktion auf soziale Ungleichheiten entwickelt wurde.

In der Kategorie „Communicator“ wurden Ibtihal Aboussaad und Vaniya Agrawal für ihre klare Haltung zu den ethischen Verantwortlichkeiten von Anwendungen künstlicher Intelligenz im Technologiesektor geehrt. Der „Youth“-Award ging an die nigerianische Umweltaktivistin Amara Nwuneli.

Den Preis in der Kategorie „Educator“ überreichte TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobaci an Rudayna Abdo, die digitale Bildungsangebote für geflüchtete und benachteiligte Kinder zugänglich gemacht hat.

Der „Accessibility“-Award wurde Joohi Tahir verliehen, die im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit innerhalb muslimischer Gemeinschaften nachhaltige Veränderungen angestoßen hat.

