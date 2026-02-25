Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekordwert an

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat 2025 erneut einen Rekord beim operativen Gewinn erzielt. "Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut Mitteilung. Auch wenn der Bausektor in manchen Regionen nach wie vor von Schwankungen geprägt sei, setze sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort. Daher rechne das Management im laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum.

2025 kletterte der Umsatz um 1,4 Prozent auf 21,46 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - legte um sechs Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro zu. Dazu trug auch ein Sparprogramm bei. Dies war so viel, wie Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von gut 1,9 Milliarden Euro nach knapp 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 3,4 Milliarden und 3,75 Milliarden Euro./mne/stk