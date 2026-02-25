Quartalsbericht veröffentlicht

Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekordwert an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat 2025 erneut einen Rekord beim operativen Gewinn erzielt. "Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut Mitteilung. Auch wenn der Bausektor in manchen Regionen nach wie vor von Schwankungen geprägt sei, setze sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort. Daher rechne das Management im laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum.

2025 kletterte der Umsatz um 1,4 Prozent auf 21,46 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - legte um sechs Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro zu. Dazu trug auch ein Sparprogramm bei. Dies war so viel, wie Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von gut 1,9 Milliarden Euro nach knapp 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 3,4 Milliarden und 3,75 Milliarden Euro./mne/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Harter Wettbewerb mit Eli Lilly
Novo Nordisk will US-Listenpreis für Gewichtssenker ab 2027 deutlich kürzengestern, 16:32 Uhr · dpa-AFX
Novo Nordisk will US-Listenpreis für Gewichtssenker ab 2027 deutlich kürzen
Deutscher Chiphersteller
Elmos mit erneutem Umsatzrekordgestern, 08:29 Uhr · Reuters
Elmos mit erneutem Umsatzrekord
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Alle Premium-News