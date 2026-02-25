Heidelberg Materials setzt nach Rekordgewinn auf mehr Nachfrage

Frankfurt, 25. ⁠Feb (Reuters) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat seine Gewinnprognose für das vergangene Jahr erfüllt und will 2026 eine Schippe drauflegen.

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) sei dank Kostendisziplin und Preismanagement 2025 um sechs Prozent auf den Rekordwert ‌von 3,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Nachfrage erhole sich in den Kernmärkten des Produzenten von Zement, Zuschlagstoffen und Beton, erklärte der Dax-Konzern ⁠am Mittwoch. "Für ⁠das laufende Geschäftsjahr 2026 sind wir optimistisch gestimmt", sagte Vorstandschef Dominik von Achten.

Der Dax-Konzern peilt daher im laufenden Jahr einen Anstieg des RCO um bis zu zehn Prozent auf 3,4 bis 3,75 Milliarden Euro an. Die Analystenprognose lag zuletzt schon bei 3,7 ‌Milliarden Euro. Die Aktie gab vorbörslich um ‌mehr als vier Prozent nach.

"Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen", sagte von Achten. Das laufende Effizienzprogramm führte ⁠im vergangenen Jahr zu Einsparungen von 380 Millionen Euro, der Zielwert ‌von 500 Millionen Euro werde 2026 ⁠erreicht. Die Zahl der Beschäftigten sank trotz des Zukaufs einiger Firmen in Australien und Nordamerika um rund 2000 auf knapp 49.000. Der Umsatz lag bei teilweise rückläufiger Absatzmenge mit 21,5 ‌Milliarden Euro ein Prozent über ⁠Vorjahr. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten ⁠im Schnitt einen RCO von 3,38 Milliarden Euro prognostiziert. Das Ergebnis pro Aktie verfehlte mit 10,92 Euro die Analystenschätzung von 12,09 Euro.

Heidelberg Materials erwartet in diesem Jahr ein leichtes Mengenwachstum, wie von Achten der Nachrichtenagentur Reuters Ende Januar gesagt hatte. Die Nachfrage werde vor allem durch hohe staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung angetrieben. Auch die Energiewende, den Bau von Rechenzentren und ⁠den Wohnungsbau sieht er als Wachstumstreiber weltweit.

