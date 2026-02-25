Italienische Behörde schränkt Amazons Umgang mit Mitarbeiterdaten ein

Mailand, ⁠24. Feb (Reuters) - Italiens Datenschutzbehörde hat einer Amazon-Logistiktochter die Verwendung weitreichender persönlicher Daten ihrer 1800 Mitarbeiter untersagt.

Der Umgang ‌mit Daten, die nicht für die Bewertung der beruflichen Fähigkeiten relevant ⁠seien, verstoße ⁠gegen Vorschriften, so die Behörde. Zu den Informationen, auf die zahlreiche Manager Zugriff hatten, gehörten demnach Angaben zum Gesundheitszustand, die ‌Teilnahme an Streiks und ‌Gewerkschaftsaktivitäten sowie sensible Details über die Familien der Arbeitnehmer. Amazon Italia ⁠Logistica darf in ihrem Logistikzentrum in ‌Passo Corese ⁠nordöstlich von Rom auch keine Daten mehr verarbeiten, die durch vier Überwachungskameras in der Nähe ‌der Toiletten ⁠und in den ⁠Pausenbereichen erfasst wurden. Von Amazon war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

(Bericht von Elvira Pollina; Bearbeitet von Olaf Brenner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)