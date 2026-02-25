Konsum schiebt Wirtschaft Ende 2025 an - Deutsche sparen aktuell aber

Berlin, 25. Feb (Reuters) - Die ⁠deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 dank höherer Konsumausgaben gewachsen. Aktuell halten sich viele Verbraucher aber wegen anhaltender Unsicherheit eher zurück. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. "Damit endete das konjunkturell wechselhafte Jahr 2025 mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung", sagte Behördenpräsidentin Ruth Brand. "Zur positiven Entwicklung trugen vor allem die privaten und staatlichen Konsumausgaben bei. Aber ‌auch die Bauinvestitionen zogen deutlich an." Allein die Verbraucherinnen und Verbraucher steigerten ihre Ausgaben um 0,5 Prozent. Die staatlichen Konsumausgaben legten um 1,1 Prozent zu.

Derzeit bleiben die Verbraucher beim Konsum jedoch vorsichtig und neigen zum Sparen wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Das ⁠für März berechnete Konsumklima-Barometer ⁠sank um 0,5 Punkte auf minus 24,7 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitteilten. Die von vielen Experten erwartete weitere Besserung blieb damit aus: "Es zeigt sich weiter die Tendenz, dass steigende Einkommen aus Vorsichtsmotiven lieber gespart als konsumiert werden", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. Auch wenn sich die Wirtschaft wieder leicht zu beleben scheine, blieben die Konsumenten derzeit noch skeptisch.

SPARSTRUMPF STATT SPENDIERHOSE - DEUTSCHE KNAUSERN

Sie legen ihr Geld demnach lieber auf die hohe Kante: Die Sparneigung kletterte im Februar auf den höchsten Wert seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. "Arbeitsplatzsorgen und ‌die Verunsicherung durch die Politik belasten die Gemüter", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der ‌Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Im Herbst hatte der Konsum noch stärker zugelegt als die Einkommen der privaten Haushalte. Deshalb reduzierte sich die Sparquote der Deutschen auf 9,4 Prozent, nach 10,4 Prozent im vierten Quartal 2024.

Ökonomen reagierten positiv darauf, dass der Bau Ende 2025 deutlich um 1,6 Prozent zulegte sowie die Ausrüstungsinvestitionen ⁠um 0,1 Prozent stiegen und damit wieder für Impulse sorgten. "Die seit Jahresmitte 2024 im Trend steigenden Baugenehmigungen schlagen sich zunehmend in harten Fakten ‌nieder", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Es scheint also so, ⁠dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr Schwung holt." Dies gelte aber nur unter der Voraussetzung, "dass es zu keinen außenwirtschaftlichen Störfeuern hervorgerufen durch eine neuerliche US-Zolleskalation kommt".

Der Außenhandel hatte im Schlussquartal 2025 die Konjunktur um 0,1 Prozentpunkte gebremst. Denn die Exporte sanken um 0,6 Prozent, während die Importe um 0,3 Prozent fielen.

IMPULSE DURCH FISKALPAKET - RISIKO DURCH TRUMP-ZÖLLE

2025 hat die deutsche Wirtschaft die ‌zwei Rezessionsjahre mühsam abgeschüttelt und nur ein schwaches Wachstum von 0,2 Prozent ⁠geschafft. Im laufenden Jahr dürfte es beim BIP um rund ⁠ein Prozent nach oben gehen - angeschoben durch die geplanten Mehrausgaben der Regierung für Infrastruktur und Verteidigung.

Zum Jahresauftakt dürfte die Wirtschaft im ersten Quartal wachsen, "wenngleich nur mit schwacher Dynamik", erklärte die Bundesbank jüngst in ihrem Monatsbericht. Ab dem Frühjahr erwartet die Zentralbank dann mehr Schwung - "getragen vor allem durch fiskalische Impulse", also staatliche Investitionen in Infrastruktur und Rüstung. Für Risiken sorgen derweil weiter die große Unsicherheit in der Wirtschaft und die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Das deutsche Staatsdefizit ist derweil 2025 entgegen einer früheren Schätzung doch größer geworden. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 119,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt erklärte. Eine erste Schätzung von Mitte Januar hatte noch 107 Milliarden Euro ergeben. 2024 lag das Finanzierungsdefizit bei 115,3 Milliarden Euro. Die Summe entspricht erneut einem Defizit von 2,7 Prozent ⁠des BIP. Der EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht eine Obergrenze von drei Prozent vor, die von Ländern wie Frankreich seit Jahren gerissen wird.

