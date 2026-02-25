Dax-Widerstand 25.500 25.500 Dax-Unterstützung 24.800 24.600

Dax-Rückblick:

Das gestern präferierte Szenario wurde ab 15:30 Uhr von der Wall Street direkt wieder zu den Akten gelegt. Der deutsche Leitindex kletterte kurz nach der US-Eröffnungsglocke um 200 Punkte von 24.900 Punkte auf 25.100 Punkte.

Heute Vormittag konsolidiert der Index um die 25.050-Punkte-Marke ohne klare Richtung.

Dax-Ausblick:

Die leicht aufwärts gerichtete Konsolidierung im 4-Stundenchart innerhalb einer Keilformation trägt einen eher bärischen Charakter - die Skepsis bezüglich des kurzfristigen weiteren Aufwärtspotenzials bleibt daher vorerst weiter bestehen. Hier muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen impulsiven Verkaufswelle in der Größenordnung von mehreren hundert Punkten gerechnet werden.

Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über den Bereich um 25.300 Punkte bringt die Käuferseite wieder entscheidend ins Spiel, was einen erneuten Anlauf an das bisherige Allzeithoch anbelangt.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am kommenden Montag.