Kreise: Haushaltsausschuss bewilligt Kamikazedrohnen mit Auflagen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat der Beschaffung von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr zugestimmt. Die Fachpolitiker billigten Pläne des Verteidigungsministeriums unter Auflagen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung erfuhr./cn/DP/jha
