Merz reist: erst Peking, dann Washington

Heute: BIP, Deutschland, Q4 2025

Gestern: US-Konsumstimmung

Bundeskanzler Merz in Peking

Heute in aller Frühe, um 8:00h, wird das Statistische Bundesamt Details zum deutschen Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals 2025 bekanntgeben. Die erste Schätzung hierzu hatte, unter dem Strich, einen Zuwachs von 0,3 % gemeldet. Heute geht es, der Tradition folgend, tiefgestaffelt um Entstehung, Verteilung, Verwendung. Die jüngsten Konjunkturindikatoren à la ifo & Co. haben Mut gemacht für den weiteren Verlauf dieses Jahres. Hoffen wir mal, dass die heutigen harten Daten aus Wiesbaden dem nicht widersprechen. Zeitgleich steht der GfK Konsumklimaindex für Deutschland per März auf der Tagesordnung. Allgemein erwartet wird ein weiterer Anstieg, von niedriger Basis aus. Wir bleiben zwar in negativem Terrain. Aber: Mit jedem weiteren Zurückweichen der Inflation hierzulande kämpft sich das Verbrauchervertrauen weiter voran.Schlechte Konsumstimmung: Noch weitaus schmerzhafter drückt dieses Problem in den Vereinigten Staaten. Gestern ging es hierbei etwas aufwärts, zumindest gemäß dem zugehörigen Index des Conference Boards. Tief in unterirdischen Regionen ging es diesen Monat beim US-Verbrauchervertrauen nach oben. Die Universität Michigan sieht die Gemütslage der privaten Haushalte in den USA so angeschlagen wie zu Zeiten der Finanzkrise 2009, des Beginns des Ukraine-Kriegs 2022 oder des Afghanistan-Einmarsches der Sowjets 1980. In der vergangenen Nacht, gemäß europäischer Zeit, versuchte US-Präsident Trump, die miese Laune im Land zwischen Long Beach und Long Island zu vertreiben. Anlass: die turnusgemäße Rede zur Lage der Nation. Ein Erfolg war der rekordlange Auftritt nicht: keine neuen Infos in Sachen Zölle und kein Stimmungsaufheller für die Frau und den Mann auf der Straße.Bundeskanzler Merz wird heute in Peking erwartet. Im Rahmen eines Kurztrips nach China wird er Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang treffen. Demonstrativ wird mit einer sehr großen, hochkarätig besetzten Wirtschaftsdelegation gereist. Es wird eine Gratwanderung werden: Vorbehalte in der CDU-Führung gegen Chinas Imperialismus wollen abgewogen werden gegen die Wirtschaftsinteressen Deutschlands.