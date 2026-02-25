Münchener Rück erhöht Dividende kräftig und kauft Aktien zurück

München, ⁠25. Feb (Reuters) - Die Münchener Rück erhöht ihre Dividende kräftig und startet den größten Aktienrückkauf seit der Finanzkrise 2007/08.

Der Vorstand schlägt ‌für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 24 (2024: 20) Euro je Aktie vor, ⁠wie ⁠der weltweit zweitgrößte Rückversicherer am Mittwoch mitteilte. Das sind 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als zwei Euro mehr, als Analysten ‌im Schnitt erwartet hatten. ‌Zudem sollen vom 29. April an innerhalb eines Jahres eigene Aktien für bis ⁠zu 2,25 Milliarden Euro zurückgekauft und ‌danach eingezogen werden.

Aktienrückkäufe gelten ⁠als weitere Möglichkeit neben Dividenden, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Insgesamt schüttet die Münchener Rück auf ‌diese Weise ⁠aus dem Gewinn des ⁠vergangenen Jahres rund 5,3 Milliarden Euro aus. Analysten erwarten im Schnitt, dass der Rückversicherer im vergangenen Jahr 6,21 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet hat.

