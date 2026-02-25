Nordex verdient deutlich mehr und erhöht mittelfristiges Margenziel

Erneuerbare Energien
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr seine Ergebnisse kräftig gesteigert. Dabei profitierten die Hamburger von einem starken Schlussquartal. Dank der guten Auftragslage zeigte sich Nordex für die weitere Entwicklung zuversichtlich und hob auch sein mittelfristiges operatives Margenziel von 8,0 auf die Spanne 10,0 bis 12,0 Prozent an.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde mit 631 Millionen Euro mehr als verdoppelt und fiel besser aus, als von Analysten erwartet. Die entsprechende Marge stieg um 4,3 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent. Auch unter dem Strich verdiente Nordex deutlich mehr.

Für das neue Jahr erwartet Nordex eine Steigerung des Umsatzes auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Analysten gehen hier bislang von einem Wert am unteren Ende der Spanne aus. Die Ebitda-Marge soll 8,0 bis 11,00 Prozent erreichen./nas/stk

Nordex

