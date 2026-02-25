Norma will seinen Anteilseignern bis zu 10 Prozent der Aktien abkaufen
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller Norma startet wie zu Monatsanfang angekündigt mit der Beteiligung seiner Aktionäre am Verkauf des Wassermanagementgeschäfts. In einem ersten Schritt würden für bis zu knapp 53 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, teilte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mit. Dazu will Norma bis zu knapp 3,2 Millionen Anteilscheine oder zehn Prozent des Grundkapitals für jeweils 16,59 Euro erwerben. Der Preis, den Norma den Aktionären bietet, liegt rund elf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Der Rückkauf läuft voraussichtlich vom 27. Februar bis zum 27. März./he/zb
