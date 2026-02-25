Nvidia vor Zahlen | AMD-Meta Deal | Micron & Speicherzyklus
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Eon, Bayer, Thomson Reuters, Netflix, Axon, Micron, Amd, Nvidia.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Micron & SanDisk: Zyklus oder Strukturtrend?
Nach massiven Kursanstiegen im Speicherbereich sorgt ein Short-Report für neue Diskussionen. Ist der NAND-Boom nachhaltig – oder steht der Markt vor einer Ernüchterung? Wir ordnen ein, was das für Micron und den gesamten Speicherkomplex bedeutet.
AMD & Meta: 6-GW-Deal mit Signalwirkung
Ein mehrjähriger GPU-Vertrag mit strategischer Beteiligung wirft Fragen auf: Wie stark positioniert sich AMD im KI-Markt neu? Und welche Rolle spielt die enge Zusammenarbeit mit Meta für die kommenden Chip-Generationen?
Nvidia: Zahlenabend mit hohen Erwartungen
Heute nach Börsenschluss liefert Nvidia. Konsens, Revisionen, Margen, Blackwell-Ramp und Ausblick auf die GTC – was ist realistisch, wo liegt die Messlatte, und wie viel Optimismus steckt bereits im Kurs?
