Nvidia vor Zahlen | AMD-Meta Deal | Micron & Speicherzyklus

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Eon, Bayer, Thomson Reuters, Netflix, Axon, Micron, Amd, Nvidia.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Micron & SanDisk: Zyklus oder Strukturtrend?

Nach massiven Kursanstiegen im Speicherbereich sorgt ein Short-Report für neue Diskussionen. Ist der NAND-Boom nachhaltig – oder steht der Markt vor einer Ernüchterung? Wir ordnen ein, was das für Micron und den gesamten Speicherkomplex bedeutet.

AMD & Meta: 6-GW-Deal mit Signalwirkung

Ein mehrjähriger GPU-Vertrag mit strategischer Beteiligung wirft Fragen auf: Wie stark positioniert sich AMD im KI-Markt neu? Und welche Rolle spielt die enge Zusammenarbeit mit Meta für die kommenden Chip-Generationen?

Nvidia: Zahlenabend mit hohen Erwartungen

Heute nach Börsenschluss liefert Nvidia. Konsens, Revisionen, Margen, Blackwell-Ramp und Ausblick auf die GTC – was ist realistisch, wo liegt die Messlatte, und wie viel Optimismus steckt bereits im Kurs?  

