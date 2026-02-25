Orbans Partei fällt in Umfrage zu Ungarn-Wahl weiter zurück

Budapest, 25. ⁠Feb (Reuters) - Knapp sieben Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn verliert die Partei des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban zunehmend an Unterstützung.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Median liegt Fidesz deutlich hinter der Mitte-Rechts-Partei ‌Tisza von Oppositionsführer Peter Magyar. Bei Wählern, die sich bereits entschieden haben, für wen sie am 12. April stimmen, ist der ⁠Rückstand ⁠um acht auf 20 Prozentpunkte angestiegen. Fidesz kommt demnach auf 35 Prozent, während Tisza auf 55 Prozent zulegen kann. Unter Berücksichtigung der unentschiedenen Wähler landet Orbans Partei bei 31 Prozent, Tisza erreicht 42 Prozent.

Nach 16 Jahren an der Macht muss Orban damit ‌zunehmend um seine Wiederwahl in dem EU-Mitgliedsland ‌fürchten. Innerhalb der Europäischen Union würde dies erhebliche Folgen für das rechte Lager haben. Orban ist in der EU einer der engsten ⁠Mitstreiter von US-Präsident Donald Trump und zugleich einer der prominentesten Kritiker ‌der Staatengemeinschaft. Oft vertritt er einen ⁠anderen Kurs als die Mehrheit der anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, so wie derzeit im Streit um mehr Hilfen für die Ukraine.

Die auf der Nachrichten-Website hvg.hu veröffentlichte Median-Umfrage ‌genießt besonders viel Beachtung. Vor ⁠vier Jahren prognostizierte das Institut korrekt ⁠Orbans Erdrutschsieg, auch wenn es den Rückhalt für die Opposition etwas zu hoch einschätzte. Auch die meisten anderen Umfragen sehen Tisza vorne. Fidesz verweist dagegen gerne auf Erhebungen, die die Regierungspartei weiter auf Siegkurs sehen. Kritiker halten dem jedoch entgegen, dass diese Erhebungen hauptsächlich von Instituten stammten, die Fidesz finanziell oder persönlich verbunden seien.

