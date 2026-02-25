Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG):

Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

25.02.2026 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:              Antimony Resources Corp.
     ISIN:                     CA0369271014

     Anlass der Studie:        Management Interview
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker

"Das geplante Explorationsprogramm ist vollständig finanziert."

Nach dem Erwerb des Bald-Hill-Projekts hat Antimony Resources im Jahr 2025
umfangreiche Bohrprogramme durchgeführt und dabei die Erkenntnisse zu den
möglichen Antimon-Vorkommen deutlich erweitert. Antimon ist ein Halbmetall,
das in vielen Anwendungen eine Schlüsselrolle spielt. Aufgrund der hohen
Abhängigkeit von China ist es sowohl in den USA als auch in Europa als
kritisches Mineral eingestuft. Wir haben mit dem CEO von Antimony Resources,
Jim Atkinson, über die jüngste Entwicklung und die Aussichten des
Unternehmens gesprochen.

GBC AG: Im Januar 2025 erwarb Antimony Resources im Rahmen einer
Optionsvereinbarung eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Bald Hill.
Bei früheren Explorationsarbeiten wurden auf diesem Grundstück potenzielle
Antimonvorkommen identifiziert. Was ist Antimon und wozu wird es verwendet?

Jim Atkinson: Wir haben tatsächlich eine Optionsvereinbarung abgeschlossen,
um eine 100-prozentige Beteiligung am Grundstück Bald Hill zu erwerben.
Seitdem haben wir das ursprüngliche Grundstück um Grundstücke im Westen,
Süden und Osten erweitert, die sich zu 100 % in unserem Besitz befinden.

Antimon ist eines der am wenigsten bekannten, aber wichtigsten kritischen
Metalle. Auf einigen Listen kritischer Mineralien steht es an zweiter Stelle
der Prioritätenliste. Es wird hauptsächlich für militärische Anwendungen wie
Munition und Spezialelektronik wie Nachtsichtgeräte verwendet. Es ist auch
sehr wichtig als Flammschutzmittel in Kinderbekleidung und -möbeln sowie in
Autopolstern.

In Nordamerika gibt es keine kommerzielle Produktion von Antimon und in
Europa außerhalb Russlands ist die Produktion begrenzt.

GBC AG: Bislang wurde Antimon hauptsächlich von China und Russland
produziert und vermarktet. Welche Rolle spielt diese hohe Konzentration,
insbesondere angesichts der strategischen Bedeutung von Antimon?

Jim Atkinson: China produzierte über 75 % des weltweiten Antimonangebots,
aber im Dezember 2024 verbot China alle Exporte von Antimon. Der andere
große Produzent - Russland - steht unter Sanktionen. Dies macht Antimon zu
einem sehr wichtigen geopolitisch kritischen Metall. Die durch Chinas
Maßnahmen verursachte Verknappung des Angebots hat zu einem Anstieg des
Antimonpreises geführt - auf 60.000 US-Dollar pro Tonne an den Metallbörsen.

GBC AG: Dementsprechend sollten die USA, Kanada und Europa bestrebt sein,
den heimischen Antimonabbau und die heimische Antimonproduktion anzukurbeln.
Gibt es Bemühungen in dieser Richtung?

Jim Atkinson: In den USA unterstützt die Regierung potenzielle
Antimonprojekte mit Zuschüssen und Kreditgarantien, während in Kanada und
Europa strategische Metallallianzen und Konsortien gebildet werden. Antimony
Resources arbeitet eng mit Regierungsbehörden zusammen, um die Erschließung
von Antimonvorkommen in diesem Land zu fördern. Bald Hill würde eine
wichtige Rolle in der nordamerikanischen Produktion spielen.

GBC AG: Lassen Sie uns über das Bald Hill-Projekt sprechen. Wie eingangs
erwähnt, wurden hier in der Vergangenheit potenzielle Antimonvorkommen
identifiziert. Sie haben 2025 selbst ein Bohrprogramm durchgeführt. Wie
sehen die Ergebnisse aus?

Jim Atkinson: Das Ergebnis unserer Bohrungen im Jahr 2025, die sich auf über
5.000 Meter beliefen, war die Erweiterung der Antimonlagerstätte und die
Bereitstellung von Daten für eine potenzielle Ressourcenschätzung. Diese
Informationen wurden für die Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI
43-101 verwendet, in dem das Potenzial des Bald Hill-Projekts auf etwa 2,7
Millionen Tonnen mit einem Gehalt zwischen 3 % und 4 % geschätzt wurde.

Wir haben unser Programm um weitere 10.000 Meter Definitionsbohrungen in der
Hauptzone erweitert. Dies dürfte ausreichend detailliert sein, um eine erste
Ressource für das Projekt Bald Hill zu berechnen.

GBC AG: Sie haben kürzlich über eine mögliche Erweiterung des Projekts Bald
Hill berichtet. Zusätzlich zur Hauptzone haben Sie bei Schürfarbeiten in
zwei weiteren Zonen antimonhaltiges Stibnit identifiziert. Was bedeutet das
für das Projekt?

Jim Atkinson: Wir glauben, dass wir mit der Identifizierung von drei
weiteren Zonen mit Antimonmineralisierung nun ein viel größeres
Mineralisierungssystem in Bald Hill bestätigt haben. Die neuen Zonen
verlaufen entlang des Streichs und parallel zur Hauptzone, die das Ziel
unseres derzeit laufenden 10.000 Meter umfassenden Definitionsbohrprogramms
ist. Diese Zonen werden die Ziele weiterer Bohrungen sein und haben das
Potenzial, die mögliche Ressource durch zusätzliche Mineralisierung zu
erweitern. Wir haben durch Schürfungen Mineralisierungen in zwei der neuen
Zonen identifiziert. Diese sind mindestens 150 Meter bzw. 100 Meter lang.
Die Schürfungen in der dritten Zone werden wir in den nächsten Tagen
abschließen.

GBC AG: Welche Bohrprogramme sind für das laufende Jahr geplant, um
möglicherweise den Status einer ersten Ressource zu erreichen? Wie sieht der
Zeitplan dafür aus?

Jim Atkinson: Derzeit läuft ein 10.000 Meter umfassendes
Definitionsbohrprogramm. Bislang wurden etwa 4.000 Meter gebohrt. Die
Bohrungen sollten bis April abgeschlossen sein. Die erste Ressource wird
folgen, sobald alle Untersuchungsergebnisse vorliegen, voraussichtlich
Anfang Juni.

GBC AG: Im Dezember 2025 sicherte sich Antimony Resources im Rahmen der
ersten Tranche einer Finanzierungsrunde etwa 9,5 Millionen CAD. Wie
beurteilen Sie die aktuelle Finanzlage, insbesondere im Hinblick auf die
geplanten weiteren Explorationsarbeiten?

Jim Atkinson: Das geplante Explorationsprogramm ist mit über 7 Millionen
Dollar auf der Bank vollständig finanziert. Es sind ausreichend Mittel
vorhanden, um die zusätzlichen Programme zur Ressourcenschätzung, zur
Beantragung der Bergbaugenehmigung und zur technischen Lückenanalyse
durchzuführen.

GBC AG: Herr Atkinson, vielen Dank für das Gespräch.



