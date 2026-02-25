Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

25.02.2026 / 14:43 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      24.02.2026
     Kursziel:                  148,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Vorläufige Zahlen 2025: CEWE liefert Rekordjahr - Q4-Dynamik aber leicht
unter unseren hohen Erwartungen

CEWE hat am 24.02. vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht und dabei die eigenen Wachstumsziele vollumfänglich erreicht.
Obgleich das Unternehmen operativ erneut ein Rekordniveau markierte, konnten
Umsatz und Ergebnis die von uns antizipierte hohe Dynamik im Schlussquartal
nicht ganz abbilden und blieben somit hinter unseren Prognosen zurück.

[Tabelle]

Umsatzwachstum bestätigt Marktführerschaft: Mit einem Konzernumsatz von
864,5 Mio. EUR (+3,8% yoy) landete CEWE punktgenau am oberen Ende der
eigenen Guidance (835 bis 865 Mio. EUR). Dennoch lag dieser Wert leicht
unter unserer Schätzung von 874,1 Mio. EUR. Grund hierfür war das Q4, das
mit einem Zuwachs von 2,6% auf 360,8 Mio. EUR nicht ganz an die starke
Dynamik der ersten neun Monate (+4,7% yoy) anknüpfen konnte. Trotz des hohen
Vorjahresniveaus unterstreicht die Umsatzsteigerung im Q4 jedoch die
ungebrochene Relevanz von Fotoprodukten im Weihnachtsgeschäft.

Ergebnis innerhalb der Zielzone: Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte
sich auf 88,2 Mio. EUR (Vj. 86,1 Mio. EUR) und liegt damit mitten im
Planungskorridor (84 bis 92 Mio. EUR). Dass unsere Prognose (94,7 Mio. EUR)
nicht erreicht wurde, führen wir u.a. auf die bereits im Jahresverlauf
sichtbaren ergebnisseitigen Herausforderungen im Segment KOD zurück, die das
Gruppen-EBIT stärker als von uns unterstellt belastet haben dürften. Dennoch
ist positiv hervorzuheben, dass CEWE die Profitabilität trotz signifikanter
Investitionen in die Markenbekanntheit und technologische Infrastruktur
gesteigert hat. Der Absatz des CEWE Fotobuchs wuchs um 3,5% auf 6,32 Mio.
Exemplare. Dies belegt die hohe Kundenloyalität in einem preissensitiven
Umfeld. Das Plus von 4,1% auf 2,60 Mrd. Fotos zeigt u.E. zudem, dass es CEWE
weiterhin gelingt, Marktanteile in Europa zu gewinnen.

Bewertung und Ausblick: Auch wenn unsere Prognosen im aktuellen Marktumfeld
eine zu hohe Hürde darstellten, bleibt der Investmentcase von CEWE intakt.
Das Unternehmen hat erneut bewiesen, dass es auch bei konjunkturellem
Gegenwind verlässlich wachsen und attraktive Margen erwirtschaften kann. Die
erreichte Guidance bietet eine solide Basis für die kommenden Jahre. Wir
werden unsere Schätzungen für 2026ff. nach der Analystenkonferenz im März
feinjustieren, sehen aber beim aktuellen Kursniveau weiterhin eine deutliche
Unterbewertung.

Fazit: CEWE hat ein weiteres Rekordjahr abgeschlossen und alle
selbstgesteckten Ziele erreicht. Angesichts einer weiterhin moderaten
Bewertung (EV/EBIT 2025: 7,4x), der starken Net Cash Position und der
attraktiven Aktionärsrendite (Dividende & Aktienrückkaufprogramm) sehen wir
das Chance-Risiko-Profil als äußerst positiv an. Zudem bietet die solide
Bilanz Spielraum für wertschaffende Akquisitionen, die den Wachstumspfad
künftig zusätzlich beschleunigen könnten. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

