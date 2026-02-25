Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 25.02.2026 / 14:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.02.2026 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Vorläufige Zahlen 2025: CEWE liefert Rekordjahr - Q4-Dynamik aber leicht unter unseren hohen Erwartungen CEWE hat am 24.02. vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei die eigenen Wachstumsziele vollumfänglich erreicht. Obgleich das Unternehmen operativ erneut ein Rekordniveau markierte, konnten Umsatz und Ergebnis die von uns antizipierte hohe Dynamik im Schlussquartal nicht ganz abbilden und blieben somit hinter unseren Prognosen zurück. [Tabelle] Umsatzwachstum bestätigt Marktführerschaft: Mit einem Konzernumsatz von 864,5 Mio. EUR (+3,8% yoy) landete CEWE punktgenau am oberen Ende der eigenen Guidance (835 bis 865 Mio. EUR). Dennoch lag dieser Wert leicht unter unserer Schätzung von 874,1 Mio. EUR. Grund hierfür war das Q4, das mit einem Zuwachs von 2,6% auf 360,8 Mio. EUR nicht ganz an die starke Dynamik der ersten neun Monate (+4,7% yoy) anknüpfen konnte. Trotz des hohen Vorjahresniveaus unterstreicht die Umsatzsteigerung im Q4 jedoch die ungebrochene Relevanz von Fotoprodukten im Weihnachtsgeschäft. Ergebnis innerhalb der Zielzone: Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf 88,2 Mio. EUR (Vj. 86,1 Mio. EUR) und liegt damit mitten im Planungskorridor (84 bis 92 Mio. EUR). Dass unsere Prognose (94,7 Mio. EUR) nicht erreicht wurde, führen wir u.a. auf die bereits im Jahresverlauf sichtbaren ergebnisseitigen Herausforderungen im Segment KOD zurück, die das Gruppen-EBIT stärker als von uns unterstellt belastet haben dürften. Dennoch ist positiv hervorzuheben, dass CEWE die Profitabilität trotz signifikanter Investitionen in die Markenbekanntheit und technologische Infrastruktur gesteigert hat. Der Absatz des CEWE Fotobuchs wuchs um 3,5% auf 6,32 Mio. Exemplare. Dies belegt die hohe Kundenloyalität in einem preissensitiven Umfeld. Das Plus von 4,1% auf 2,60 Mrd. Fotos zeigt u.E. zudem, dass es CEWE weiterhin gelingt, Marktanteile in Europa zu gewinnen. Bewertung und Ausblick: Auch wenn unsere Prognosen im aktuellen Marktumfeld eine zu hohe Hürde darstellten, bleibt der Investmentcase von CEWE intakt. Das Unternehmen hat erneut bewiesen, dass es auch bei konjunkturellem Gegenwind verlässlich wachsen und attraktive Margen erwirtschaften kann. Die erreichte Guidance bietet eine solide Basis für die kommenden Jahre. Wir werden unsere Schätzungen für 2026ff. nach der Analystenkonferenz im März feinjustieren, sehen aber beim aktuellen Kursniveau weiterhin eine deutliche Unterbewertung. Fazit: CEWE hat ein weiteres Rekordjahr abgeschlossen und alle selbstgesteckten Ziele erreicht. Angesichts einer weiterhin moderaten Bewertung (EV/EBIT 2025: 7,4x), der starken Net Cash Position und der attraktiven Aktionärsrendite (Dividende & Aktienrückkaufprogramm) sehen wir das Chance-Risiko-Profil als äußerst positiv an. Zudem bietet die solide Bilanz Spielraum für wertschaffende Akquisitionen, die den Wachstumspfad künftig zusätzlich beschleunigen könnten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. 