Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH 25.02.2026 / 13:46 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG Company Name: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Reason for the research: Q2 25/26 results Recommendation: Buy from: 25.02.2026 Target price: EUR19 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 19.00. Abstract: A strong comparator quarter and still subdued consumer sentiment in both France and Germany restricted Q2 25/26 volume growth to 1.6% and sales

growth to 0.8% to EUR155.2m (FBe: EUR161.0m; Q2 24/25: EUR154.0m). EBIT rose 1.4%

to EUR21.9m (FBe: EUR23.0m; Q2 24/25: EUR21.6m). The Germany and France segment EBIT margins narrowed due mainly to higher non-personnel costs (packaging, freight, advertising, premises), but at 19.6% the Christmas quarter EBIT margin for SWA's most important segment - East Central Europe - reached the highest level since 2020. The pace of economic recovery is likely to remain moderate in the near term. But wage and salary increases in France and Germany have exceeded inflation over the past two years thereby supporting consumer spending. Against this backdrop management continues to guide for a FY 25/26 sales increase of 3-6%, EBIT of EUR30m-EUR33m and net profit before non-controlling interests of EUR18m-EUR21m. Given that H1 25/26 sales rose 1.9% and that the Q3 and Q4 comparators are less challenging than Q2, we think this guidance is plausible. We have reduced our FY 25/26 and FY26/27 EBIT forecasts by 4.1% and 3.6% respectively and now see fair value for the SWA share at EUR19 (previously: EUR20). We maintain out Buy recommendation (upside: 32%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00. Zusammenfassung: Ein starkes Vergleichsquartal und eine weiterhin gedämpfte Konsumstimmung sowohl in Frankreich als auch in Deutschland begrenzten das Volumenwachstum im zweiten Quartal 25/26 auf 1,6% und das Umsatzwachstum auf 0,8% auf EUR155,2 Mio. (FBe: EUR161,0 Mio.; Q2 24/25: EUR154,0 Mio.). Das EBIT stieg um 1,4% auf EUR21,9 Mio. (FBe: EUR23,0 Mio.; Q2 24/25: EUR21,6 Mio.). Die EBIT-Margen in den Segmenten Deutschland und Frankreich gingen vor allem aufgrund höherer Sachkosten (Verpackung, Fracht, Werbung, Gebäudeaufwendungen) zurück, aber mit 19,6% erreichte die EBIT-Marge im Weihnachtsquartal für das wichtigste Segment der SWA - Ostmitteleuropa - den höchsten Stand seit 2020. Das Tempo der wirtschaftlichen Erholung dürfte in naher Zukunft moderat bleiben. Allerdings lagen die Lohn- und Gehaltssteigerungen in Frankreich und Deutschland in den letzten zwei Jahren über der Inflationsrate und stützen damit die Konsumausgaben. Vor diesem Hintergrund hält das Management an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 fest: Umsatzsteigerung von 3% - 6%, EBIT von EUR30 Mio. - EUR33 Mio. und Nettogewinn vor nicht beherrschenden Anteilen von EUR18 Mio. - EUR21 Mio. Angesichts des Umsatzanstiegs von 1,9% im ersten Halbjahr 25/26 und der Tatsache, dass die Vergleichszahlen für das dritte und vierte Quartal weniger herausfordernd sind als die für das zweite Quartal, halten wir diese Prognose für plausibel. Wir haben unsere EBIT-Prognosen für das Geschäftsjahr 25/26 und das Geschäftsjahr 26/27 um 4,1% bzw. 3,6% gesenkt und sehen den fairen Wert der SWA-Aktie nun bei EUR19,0 (zuvor: EUR20,0). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 32%).