Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

25.02.2026 / 13:46 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

     Company Name:                Schloss Wachenheim AG
     ISIN:                        DE0007229007

     Reason for the research:     Q2 25/26 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        25.02.2026
     Target price:                EUR19
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss
Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 19.00.

Abstract:
A strong comparator quarter and still subdued consumer sentiment in both
France and Germany restricted Q2 25/26 volume growth to 1.6% and sales

growth to 0.8% to EUR155.2m (FBe: EUR161.0m; Q2 24/25: EUR154.0m). EBIT rose 1.4%

to EUR21.9m (FBe: EUR23.0m; Q2 24/25: EUR21.6m). The Germany and France segment
EBIT margins narrowed due mainly to higher non-personnel costs (packaging,
freight, advertising, premises), but at 19.6% the Christmas quarter EBIT
margin for SWA's most important segment - East Central Europe - reached the
highest level since 2020. The pace of economic recovery is likely to remain
moderate in the near term. But wage and salary increases in France and
Germany have exceeded inflation over the past two years thereby supporting
consumer spending. Against this backdrop management continues to guide for a
FY 25/26 sales increase of 3-6%, EBIT of EUR30m-EUR33m and net profit before
non-controlling interests of EUR18m-EUR21m. Given that H1 25/26 sales rose 1.9%
and that the Q3 and Q4 comparators are less challenging than Q2, we think
this guidance is plausible. We have reduced our FY 25/26 and FY26/27 EBIT
forecasts by 4.1% and 3.6% respectively and now see fair value for the SWA
share at EUR19 (previously: EUR20). We maintain out Buy recommendation (upside:
32%).


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim
AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:
Ein starkes Vergleichsquartal und eine weiterhin gedämpfte Konsumstimmung
sowohl in Frankreich als auch in Deutschland begrenzten das Volumenwachstum
im zweiten Quartal 25/26 auf 1,6% und das Umsatzwachstum auf 0,8% auf EUR155,2
Mio. (FBe: EUR161,0 Mio.; Q2 24/25: EUR154,0 Mio.). Das EBIT stieg um 1,4% auf
EUR21,9 Mio. (FBe: EUR23,0 Mio.; Q2 24/25: EUR21,6 Mio.). Die EBIT-Margen in den
Segmenten Deutschland und Frankreich gingen vor allem aufgrund höherer
Sachkosten (Verpackung, Fracht, Werbung, Gebäudeaufwendungen) zurück, aber
mit 19,6% erreichte die EBIT-Marge im Weihnachtsquartal für das wichtigste
Segment der SWA - Ostmitteleuropa - den höchsten Stand seit 2020. Das Tempo
der wirtschaftlichen Erholung dürfte in naher Zukunft moderat bleiben.
Allerdings lagen die Lohn- und Gehaltssteigerungen in Frankreich und
Deutschland in den letzten zwei Jahren über der Inflationsrate und stützen
damit die Konsumausgaben. Vor diesem Hintergrund hält das Management an
seiner Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 fest: Umsatzsteigerung von 3% -
6%, EBIT von EUR30 Mio. - EUR33 Mio. und Nettogewinn vor nicht beherrschenden
Anteilen von EUR18 Mio. - EUR21 Mio. Angesichts des Umsatzanstiegs von 1,9% im
ersten Halbjahr 25/26 und der Tatsache, dass die Vergleichszahlen für das
dritte und vierte Quartal weniger herausfordernd sind als die für das zweite
Quartal, halten wir diese Prognose für plausibel. Wir haben unsere
EBIT-Prognosen für das Geschäftsjahr 25/26 und das Geschäftsjahr 26/27 um
4,1% bzw. 3,6% gesenkt und sehen den fairen Wert der SWA-Aktie nun bei EUR19,0
(zuvor: EUR20,0). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial:
32%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d02a44d4d75ccbb8fc891a817901766e

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

