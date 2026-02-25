Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

25.02.2026 / 17:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.02.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

FY 2024/25: Deutliche Steigerung auf Top- und Bottom-Line

Serviceware hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt
und bestätigte damit die positive Entwicklung im Rahmen der Erwartungen.

[Tabelle]

Top-Line erneut zweistellig gewachsen: Der Umsatz stieg im Gesamtjahr auf
115,3 Mio. EUR und erreichte damit erneut ein zweistelliges Wachstum in der
oberen Hälfte der ursprünglichen Guidance. Wesentlicher Treiber war das
SaaS-Geschäft, das mit einem Plus von 36,1% yoy weiter starkes Momentum
zeigte und den deutlichen Rückgang bei Einmallizenzen (-36,3% yoy)
überkompensierte. Auch die Service- (-5,6% yoy) und Wartungsumsätze (-8,2%
yoy) gingen zurück. Mit dem konsequent fortgesetzten SaaS-Wechsel machen
wiederkehrende Erlöse nun 82,3% des Gesamtumsatzes aus. Leicht unter den
Erwartungen blieb das Auslandsgeschäft, das aufgrund höheren Churns in der
Schweiz mit 21,5 Mio. EUR knapp unter Vorjahresniveau lag (-1,8% yoy),
zukünftig aber einen zentralen Wachstumstreiber darstellen dürfte. Chancen
sehen wir hier aufgrund geopolitischer Entwicklungen insbesondere im
europäischen Ausland.

Operativer Wendepunkt erreicht - deutliche Ergebnisverbesserung: Das
berichtete EBITDA stieg im Geschäftsjahr um 59,3% yoy, wobei im Vorjahr noch
aktivierte Eigenleistungen enthalten waren; ohne diese wäre der Zuwachs
sogar noch größer ausgefallen. Trotz niedriger Lizenzerlöse erreichte das
Q4-EBITDA mit 1,5 Mio. EUR ein gutes Niveau. Die stabile Kostenstruktur,
insbesondere der Personalaufwand auf Vorjahresniveau (41,8 Mio. EUR; -0,2%
yoy), erlaubt eine effiziente Skalierung, wobei sich vor allem die Umsätze
aus eigener Software mit hoher Bruttomarge nahezu direkt im Ergebnis
widerspiegeln. Seitens der Geschäftsführung wird für das kommende Jahr
erneut eine signifikante EBITDA-Steigerung in Aussicht gestellt (MONe: 9,2
Mio. EUR).

Zukunftssichere Lösungen und Preismodelle: Serviceware hat sowohl die
Plattform als technologische Basis als auch das Prozessmodul mit KI-nativer
Architektur grundlegend neu konzipiert. Über die Plattform profitieren auch
die übrigen Module von angebundener KI-Funktionalität, basieren jedoch noch
nicht durchgängig auf einer KI-nativen Architektur. Perspektivisch soll
daher die gesamte Softwaresuite neu aufgesetzt werden, um die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch das Preismodell wird weiterentwickelt.
Ziel bleibt es, den geschaffenen Kundennutzen abzubilden und vom
seatbasierten Ansatz weiterzuentwickeln. Für das ITFM-Modul wurde bereits
die Option eines wertbasierten Modells eingeführt, das sich an den erzielten
Einsparungen statt am IT-Budget bemisst. Aufgrund der guten Datenbasis und
der klaren Quantifizierbarkeit war die Umstellung für Serviceware mit
überschaubarem Risiko verbunden; die avisierten Einsparungen dürften
regelmäßig übertroffen werden. Für weitere Lösungen könnten künftig
gemeinsam mit den Kunden im Vorfeld konkrete Zielgrößen definiert werden, an
denen sich die Höhe der SaaS-Fee orientiert.

Fazit: Serviceware ist operativ weiter auf Kurs, was sich nun auch
ergebnisseitig widerspiegelt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das
Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a05104eb2f3d482225eee51cc6669678

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c7f7746b-1264-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2281672 25.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Serviceware

Das könnte dich auch interessieren

Aktie zieht vorbörslich an
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft ausgestern, 14:03 Uhr · dpa-AFX
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Weitere Artikel