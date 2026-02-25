Original-Research: Valneva (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Valneva - von First Berlin Equity Research GmbH

25.02.2026 / 17:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva

     Unternehmen:               Valneva
     ISIN:                      FR0004056851

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      20.02.2026
     Kursziel:                  EUR6.60
     Kursziel auf Sicht von:    12 months
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,80 auf EUR 6,60.

Zusammenfassung:
Valneva hat vorläufige Umsatz- und Cashflow-Zahlen für 2025 veröffentlicht
und erste Prognosen für 2026 abgegeben. Der Produktumsatz für 2025 in Höhe
von EUR157,9 Mio. (FBe: EUR155,1 Mio.; 2024: EUR163,3 Mio.) lag am unteren Ende
der Prognosespanne (EUR155 Mio. bis EUR170 Mio.), aber 1,8% über unserer
Prognose. Er blieb 2,8% hinter dem Vorjahreswert zurück, was auf einen
Rückgang der Verkäufe an Dritte um 43,2% auf EUR19,2 Mio. (2024: EUR33,2 Mio.)
zurückzuführen ist. Bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung
der Verkäufe an Dritte stieg der Produktumsatz jedoch um 9,0%. Der Umsatz
mit Dritten ging vor Ablauf der Vertriebsvereinbarung zwischen Valneva und
Bavarian Nordic Ende 2025 zurück. Der Cash-Bestand zum Jahresende 2025 lag
mit EUR109,7 Mio. deutlich über unserer Prognose von EUR86 Mio. Diese Zahl
deutet darauf hin, dass die Liquiditätslage des Unternehmens vor dem für
Herbst 2027 erwarteten Übergang zu einem positiven freien Cashflow im
Zusammenhang mit der Einführung des Lyme-Impfstoffs komfortabler sein wird,
als wir zuvor modelliert hatten. Der Mittelwert der Produktumsatzprognose
für 2026 von EUR145 Mio. bis EUR160 Mio. liegt 3,4% unter dem Wert für 2025 und
10,9% unter unserer Prognose. Der Rückgang der Verkäufe an Dritte dürfte in
diesem Jahr das weitere Wachstum der Verkäufe etablierter Handelsmarken
überwiegen. Das Management rechnet jedoch weiterhin mit den Phase-3-Daten
für den Lyme-Impfstoffkandidaten (VLA15) vor Ende Juni. Vorbehaltlich der
Zulassung wird VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt kommen. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das Kursziel von EUR6,80 auf EUR6,60
(Kurspotenzial: 44%), um die Senkung unserer Umsatz- und Gewinnprognosen für
die etablierten Handelsmarken für 2026 und die folgenden Jahre
widerzuspiegeln. Unsere Annahmen hinsichtlich des wichtigsten Werttreibers
von Valneva, VLA15, bleiben unverändert.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 6.80 to EUR 6.60.

Abstract:
Valneva has published preliminary revenue and cash figures for 2025 and also
given initial guidance for 2026. 2025 product sales at EUR157.9m (FBe:
EUR155.1m; 2024: EUR163.3m) were towards the lower end of the midpoint of
guidance (EUR155m-EUR170m) but 1.8% above our forecast. 2025 product sales were
2.8% below the prior year figure due to a 43.2% decrease in third party
sales to EUR19.2m (2024: EUR33.2m). However, at constant exchange rates and
excluding third party sales, product sales rose 9.0%. Third party sales fell
ahead of the end-2025 expiry of Valneva's distribution agreement with
Bavarian Nordic. The 2025 year-end cash figure of EUR109.7m was well above our
forecast of EUR86m. This number suggests that the company's liquidity position
will be more comfortable ahead of the expected autumn 2027 Lyme vaccine
launch-related transition to positive free cashflow than we had previously
modelled. The mid-point of 2026 product sales guidance of EUR145m-EUR160m is
3.4% below the 2025 number and 10.9% below our forecast. The wind-down of
third-party sales is expected to outweigh further growth in sales of
established commercial brands this year. However, management continue to
expect the Lyme vaccine candidate (VLA15) phase 3 data before the end of
June. Subject to approval, VLA15 will be launched in autumn 2027. We retain
our Buy recommendation but lower the price target from EUR6.80 to EUR6.60
(upside: 44%) to reflect the reduction in our sales and earnings forecasts
for the established commercial brands for 2026 and subsequent years. Our
assumptions with regard to Valneva's most important value driver, VLA15,
remain unchanged.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1d192af2d99527675c361fc037c78a28

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=596ec08a-1263-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2281666 25.02.2026 CET/CEST

