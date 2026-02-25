OTS: Deutsche Kautionskasse AG / Deutsche Kautionskasse AG setzt auf ...

Deutsche Kautionskasse AG setzt auf Kontinuität: Vorstandsverträge von Christian Sili, Dieter Burghaus und Heiko Franz um fünf Jahre verlängert (FOTO) Starnberg (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Kautionskasse hat die Vorstandsverträge von Christian Sili (CEO), Dieter Burghaus (CFO/COO) und Heiko Franz (CIO) jeweils um weitere fünf Jahre verlängert. Mit dieser frühzeitigen Entscheidung setzt das Gremium bewusst auf Kontinuität, Verlässlichkeit und eine langfristig ausgerichtete Unternehmensführung. Der Aufsichtsrat bestätigt damit das bestehende Führungsteam in seiner erfolgreichen Arbeit und unterstreicht sein volles Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Strategischer Fokus und preisgekrönte Qualität In den vergangenen Jahren hat sich die Deutsche Kautionskasse als führender Anbieter von Mietkautionslösungen etabliert und ihre Position als innovativer, digital ausgerichteter Assekuradeur konsequent gestärkt. Das Unternehmen bietet sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden rechtssichere und liquiditätsschonende Alternativen zur klassischen Barkaution. Mit der Vertragsverlängerung würdigt der Aufsichtsrat insbesondere die klare strategische Positionierung der Gesellschaft als verlässlicher Full-Service-Partner für Mieter, Vermieter und Kooperationspartner aus der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft mit effizienten, standardisierten End-to-End-Prozessen von der Online-Antragstrecke bis zum laufenden Bestands- und Leistungsservice. Dieser Kurs spiegelt sich auch in der Marktwahrnehmung wider: Die Deutsche Kautionskasse wurde bereits mehrere Male in Folge als bester Mietkautionsanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist ein direkter Ausdruck der hohen operativen Stabilität und der Innovationskraft, welche die Arbeit des Vorstands prägen. "Die Verlängerung der Vorstandsverträge steht für Verlässlichkeit, Kontinuität und eine langfristige Perspektive. Der Aufsichtsrat sieht die Deutsche Kautionskasse mit diesem Team hervorragend aufgestellt, um die Marktposition weiter auszubauen und unseren Kunden auch in einem anspruchsvollen Umfeld erstklassige Lösungen zu bieten" , heißt es aus dem Gremium. Die Ressortverteilung im Überblick Die bewährte Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands bleibt unverändert bestehen: Christian Sili (CEO): Verantwortet die Unternehmensstrategie sowie das Marktmanagement. Zu seinem Ressort zählen die Produktentwicklung, das Underwriting, Kooperationen und Partnervertrieb sowie Personal. Darüber hinaus trägt er die Verantwortung für Recht und Compliance sowie die Steuerung der Maklertochter Moneyfix Service GmbH. Dieter Burghaus (CFO/COO): Führt die Ressorts Finanzen und Controlling. Er verantwortet zudem das Antrags- und Vertragswesen, das Risikomanagement der Gesellschaft sowie die Geschäftsführung der DKK Service GmbH. Heiko Franz (CIO): Ist zuständig für IT, Administration und Datensicherheit (IT-Security). Sein Ressort umfasst zudem den strategisch wichtigen Online-Vertrieb und das Online-Marketing. Pressekontakt: Christian Sili (CEO) mailto:presse@kautionskasse.de +49 8151 6575-100 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73538/6223721 OTS: Deutsche Kautionskasse AG