Rekord-Bestellungen und Gewinnsprung stimmen Nordex zuversichtlicher

Düsseldorf, ⁠25. Feb (Reuters) - Der Nachfrageboom nach Windkraft hat Nordex 2025 einen Rekordwert beim Auftragseingang und einen Gewinnsprung beschert.

Wie der Windanlagenbauer am Mittwoch mitteilte, schnellte ‌der Überschuss 2025 auf 274 Millionen Euro von 8,8 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz ⁠kletterte ⁠auf 7,6 (Vorjahr: 7,3) Milliarden Euro. Der Auftragseingang erreichte mit 10,2 Gigawatt im Gesamtjahr einen Rekordwert. "Das vergangene Jahr war ein wichtiger Meilenstein für die Nordex Group", erklärte Vorstandschef ‌José Luis Blanco. Wegen der ‌guten Entwicklung hob er sein mittelfristiges Ziel für die operative Marge (Ebitda) auf zehn bis zwölf ⁠Prozent von bislang acht Prozent an. Der ‌Spezialist für Windkraftanlagen profitiert ⁠neben der anziehenden Nachfrage auch von schnelleren Genehmigungsverfahren.

Im vierten Quartal schnellte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 307 Millionen ‌Euro. Das ⁠entspricht einer Verdreifachung des Vorjahreswertes ⁠von 107 Millionen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro steigen. Bei der Ebitda-Marge erwartet Nordex 8,0 bis 11,0 Prozent nach 8,4 Prozent im Vorjahr.

