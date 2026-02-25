Rüstungskonzern Leonardo übertrifft Ziele

Rom, 25. ⁠Feb (Reuters) - Der italienische Rüstungskonzern und Flugzeugzulieferer Leonardo hat seine Ziele für das abgelaufene Jahr übertroffen und seinen Schuldenberg deutlich abgebaut. Der Auftragseingang lag mit 23,8 Milliarden Euro um 15 ‌Prozent über dem Vorjahr und weit über den 22,3 bis 22,8 Milliarden, die Leonardo im Sommer in Aussicht gestellt ⁠hatte. ⁠Neben einem großen Logistikvertrag mit Kuwait trug dazu auch der Fortschritt beim britisch-italienischen Kampfjet-Projekt GCAP bei. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 19,5 Milliarden Euro, Ziel waren 18,6 Milliarden. Das operative Ergebnis (Ebita) übertraf mit 1,75 Milliarden ‌Euro - ein Plus von 18 Prozent - ‌ebenfalls das eigene Ziel von 1,66 Milliarden Euro.

Leonardo ist dabei, sich vom traditionellen Rüstungsgeschäft in Richtung Verteidigungselektronik zu entwickeln. Das ⁠sei auch weiterhin der Wachstumstreiber in Europa und für die ‌US-Tochter DRS. Das Unternehmen ist ⁠auch mit 23 Prozent am deutschen Sensorik- und Radar-Spezialisten Hensoldt beteiligt.

"Wir haben unsere herausfordernde Prognose übertroffen, die wir im Jahresverlauf bereits nach oben geschraubt hatten", sagte ‌Vorstandschef Roberto Cingolani. Das ⁠sei der Abschluss des vor ⁠drei Jahren beschrittenen Weges der Wertsteigerung. Am 11. März soll der Verwaltungsrat die Strategie für die nächsten Jahre beschließen.

Fortschritte machte Leonardo auch beim Schuldenabbau. Vor allem dank des Verkaufs der Unterwasser-Sparte UAS an die italienische Reederei Fincantieri schrumpfte die Schuldenlast von 1,8 auf 1,0 Milliarden Euro.