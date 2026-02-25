Schwache Grippesaison bremst Wachstum von Haleon

Frankfurt, 25. ⁠Feb (Reuters) - Eine schwache Grippesaison hat das Wachstum des Konsumgüterkonzerns Haleon gebremst.

Im vierten Quartal verlangsamte sich das organische Umsatzwachstum auf 2,1 Prozent, wie der Hersteller von rezeptfreien Gesundheitsprodukten wie ‌Sensodyne-Zahnpasta oder Voltaren-Schmerzgel am Mittwoch mitteilte. Im Vorquartal hatte das Plus noch bei 3,4 Prozent gelegen. Eine schwache ⁠Erkältungs- und ⁠Grippesaison habe vor allem in Nordamerika sowie in Mittel- und Osteuropa auf die Verkäufe von Mitteln gegen Atemwegserkrankungen gedrückt. Zudem hätten die schwachen Konsumausgaben in den USA und der zunehmende Wettbewerb die Nachfrage nach ‌saisonalen Marken und Produkten zur Raucherentwöhnung ‌belastet.

Das organische Wachstum für 2025 liege mit drei Prozent unter den mittelfristigen Erwartungen, sagte Vorstandschef Brian McNamara. Dennoch zeigte er ⁠sich zufrieden mit der Profitabilität. Der bereinigte operative Gewinn ‌kletterte im Gesamtjahr um 10,5 ⁠Prozent auf rund 2,5 Milliarden Pfund. Während das Geschäft in Nordamerika stagnierte, sorgten Zuwächse in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Asien für Rückenwind. ‌Für 2026 rechnet das ⁠Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum ⁠zwischen drei und fünf Prozent. Analysten hatten im Schnitt 4,4 Prozent erwartet. Der bereinigte operative Gewinn soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Zudem kündigte Haleon an, eigene Aktien im Wert von 500 Millionen Pfund zurückkaufen zu wollen.

