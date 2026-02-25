Selenskyj: Ukraine und USA bereiten Dreiergespräche mit Russland vor

Kiew, 25. ⁠Feb (Reuters) - Vertreter der Ukraine und der USA kommen am Donnerstag in Genf zusammen, um über den Wiederaufbau des Landes und ein sogenanntes Wohlstandspaket zu beraten.

Das Treffen diene zudem der Vorbereitung von trilateralen Gesprächen unter Einbeziehung Russlands, die für Anfang März geplant seien, sagte der ‌ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch. "Meiner Meinung nach liegen die Schwierigkeiten derzeit nicht auf militärischer Ebene", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr ⁠Store. "Das Problem ⁠liegt im politischen Willen, diesen Krieg zu beenden, und in der Frage der Gebiete."

Die ukrainische Delegation in Genf wird vom Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umerow, geleitet. Auf US-Seite nehmen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teil. Neben wirtschaftlichen Fragen sollen auch Details zum Austausch ‌von Kriegsgefangenen erörtert werden. Selenskyj wies zudem russische Vorwürfe ‌zurück, wonach die Regierung in Kiew versuche, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Dies sei lediglich ein Versuch Moskaus, in den laufenden Verhandlungen politischen Druck auszuüben.

"RUSSLAND WILL DIESEN FRIEDEN ⁠NICHT"

Der Wiederaufbau ist zu einem zentralen Thema in den Gesprächen über eine Beendigung des ‌Krieges geworden. Die Regierung in Kiew hofft, ⁠in den kommenden zehn Jahren rund 800 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln zu mobilisieren. Einer am Montag veröffentlichten Schätzung der Weltbank zufolge belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau der Wirtschaft derzeit auf rund 588 ‌Milliarden Dollar. Voraussetzung für Investitionen seien jedoch ⁠ein Waffenstillstand und ein Friedensabkommen.

Bislang blieben ⁠die unter US-Vermittlung geführten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland allerdings ohne Durchbruch. Ein zentraler Streitpunkt bleibt der Gebietsanspruch. Russland fordert die Abtretung der verbleibenden 20 Prozent der Region Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen. Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte sich angesichts dieser Haltung skeptisch. "Russland will diesen Frieden zurzeit nicht", sagte Wadephul in Berlin. Präsident Wladimir Putin zeige keinerlei Verhandlungsbereitschaft und verharre auf Maximalforderungen. Diese seien inakzeptabel, da sie offensichtlich das Fundament für den nächsten Angriffskrieg bilden sollten. Für ⁠einen dauerhaften Frieden brauche es Stärke und Wehrhaftigkeit.

